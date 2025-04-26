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Пентхаусы с гаражом в Альмерии, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 1 комната в Pulpi, Испания
Пентхаус 1 комната
Pulpi, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эти стильные апартаменты расположены в Альмерии — самом тёплом регионе Европы, где больше 30…
$183,096
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Пентхаус 2 комнаты в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Расположенные вдоль живописного побережья Коста-де-Альмерия, эти современные апартаменты иде…
$238,821
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Параметры недвижимости в Альмерии, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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