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Квартиры с гаражом в Альмерии, Испания

Вера
7
El Ejido
4
Квартира Удалить
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17 объектов найдено
Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 87 м²
Великолепный жилой дом с видом на Средиземное море Добро пожаловать в великолепный жилой …
$467,263
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 109 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$439,538
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 79 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$303,470
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 79 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$303,470
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 84 м²
Великолепный жилой дом с видом на Средиземное море Добро пожаловать в великолепный жилой …
$413,375
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 67 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$343,095
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 69 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$272,077
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 84 м²
A magnificent residential with a view to the Mediterranean Welcome to a spectacular resi…
$477,065
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 67 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$343,095
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус 1 комната в Pulpi, Испания
Пентхаус 1 комната
Pulpi, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эти стильные апартаменты расположены в Альмерии — самом тёплом регионе Европы, где больше 30…
$183,096
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Пентхаус 2 комнаты в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Расположенные вдоль живописного побережья Коста-де-Альмерия, эти современные апартаменты иде…
$238,821
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 103 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$413,375
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 60 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$283,190
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 78 м²
A magnificent residential with a view to the Mediterranean Welcome to a spectacular resi…
$384,072
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 103 м²
Welcome to Macenas Mediterranean Resort, an exclusive refuge on the coast of Almería. This c…
$413,375
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 3 комнаты в Пещеры Альманзора, Испания
Квартира 3 комнаты
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В одном из самых привлекательных районов Коста-Бланки находятся эти стильные апартаменты в О…
$270,663
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 84 м²
A magnificent residential with a view to the Mediterranean Welcome to a spectacular resi…
$412,328
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Inmobiliaria Casamayor
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Типы недвижимости в Альмерии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Альмерии, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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