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Виллы с террасой в Альхесирас, Испания

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1 объект найдено
Вилла с террасой, с солярием в Альхесирас, Испания
Вилла с террасой, с солярием
Альхесирас, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
FOR SALE CHALET IN RESIDENTIAL AREA Punta Carnero. The very wide and luminous housing enjoy …
$705,088
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Параметры недвижимости в Альхесирас, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов