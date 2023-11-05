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Многоуровневые квартиры в Провинция Аликанте, Испания

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Провинция Аликанте, Испания
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 7
Пентхаусы на продажу в районе Ориуэла-Коста.
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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