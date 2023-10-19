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Виллы в А-Корунья, Испания

Fene
4
Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с видом на море, с гаражом в Fene, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с видом на море, с гаражом
Fene, Испания
Количество спален 6
Площадь 608 м²
Роскошная вилла, построенная из натурального камня, находится неподалеку от города Розес. Ви…
€2,95 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Fene, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Fene, Испания
Количество спален 6
Площадь 388 м²
Потрясающая вилла расположена на возвышении в пригороде курорта Росес в Коста Браве, Испания…
€1,90 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Fene, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Fene, Испания
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Элегантная вилла расположена на курорте Розес, на Коста Брава, Испания. На двухэтажной вилле…
€950,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Fene, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Fene, Испания
Количество спален 3
Площадь 423 м²
Очаровательная вилла находится в престижной урбанизации в Испании. В доме есть все необходим…
€485,000

Параметры недвижимости в А-Корунья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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