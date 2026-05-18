Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Озеро как личное пространство, и это ФАКТ. В продаже готовый коттеджный поселок “Отрадная Бухта 2”, расположенного на 1-ой линии одноименного озера. Просторный лот у воды, сформированная жилая среда и природное окружение создают редкий формат жизни — приватный, спокойный и выверенный. Этой зимой действуют особые условия покупки - свяжитесь с нами, чтобы узнать детали и организовать просмотр. Такие предложения появляются редко и выбираются быстро.



МЕСТА, ДОПОЛНЯЮЩИЕ ВАШ РИТМ ЖИЗНИ



Локация ценится не только приватностью у воды, но и насыщенным, уже сформированным окружением. Неподалеку действующие базы отдыха такие как ​​Пюхяярви, ЭкоPort, Аквамарин, которые дополняют повседневную жизнь инфраструктурой досуга: прогулочные маршруты, водные активности, рестораны, бани и клубные форматы отдыха, в Лосево есть конный клуб и веревочный парк.



Рядом проходит система Вуоксы, формирующая один из самых живописных природных ландшафтов региона. В 10 минутах езды остров Коневец, где расположен Коневский Рождество-Богородичный монастырь, там же и знаменитый Конь-камень, древний культовый валун, который стал христианской святыней. Это не временная курортная среда, а устоявшийся загородный кластер, который развивается годами.



РУССКАЯ ПРИРОДА С СЕВЕРНЫМ ХАРАКТЕРОМ



Вокруг — сохранившая свою первозданность природа Карельского перешейка и настоящий северный лес, где растут грибы, ягоды и лекарственные растения. Это территория, которую для жизни выбирали поколениями, и её ценность сохраняется до сих пор.



СПОКОЙСТВИЕ ПРИРОДЫ С ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ



Не ищите компромисс между комфортом и отдыхом на природе. Посёлок с удобствами: центральный водопровод, электричество 15 кВт, освещение, интернет. Территория поселка ограждена, оборудована шлагбаумом и системой контроля.



СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА



Водная инфраструктура становится естественной частью повседневной жизни, позволяя проводить время на озере в любое удобное время. Это формат отдыха, который не требует поездок и планирования — всё уже рядом. Для жителей обустроены места для отдыха и детская площадка ,есть благоустроенный пирс и слип для спуска лодок и катеров для рыбалки и приятных прогулок на воде. В планах создание спортивной площадки с воркаут комплексом и волейбольной площадкой.



КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ



«ФАКТ» остаётся рядом с вами не только на этапе сделки. Все вопросы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием посёлка, находятся в зоне ответственности сервисной компании «ФАКТ. Сервис», чтобы жизнь здесь оставалась комфортной и предсказуемой год за годом. Для вас доступно удобное мобильное приложение.



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