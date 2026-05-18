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Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Плодовское сельское поселение, Россия
от
$217,860
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17
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ID: 38145
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ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Плодовское сельское поселение
  • Адрес
    41K 156

О комплексе

Озеро как личное пространство, и это ФАКТ. В продаже готовый коттеджный поселок “Отрадная Бухта 2”, расположенного на 1-ой линии одноименного озера. Просторный лот у воды, сформированная жилая среда и природное окружение создают редкий формат жизни — приватный, спокойный и выверенный. Этой зимой действуют особые условия покупки - свяжитесь с нами, чтобы узнать детали и организовать просмотр. Такие предложения появляются редко и выбираются быстро.

МЕСТА, ДОПОЛНЯЮЩИЕ ВАШ РИТМ ЖИЗНИ

Локация ценится не только приватностью у воды, но и насыщенным, уже сформированным окружением. Неподалеку действующие базы отдыха такие как ​​Пюхяярви, ЭкоPort, Аквамарин, которые дополняют повседневную жизнь инфраструктурой досуга: прогулочные маршруты, водные активности, рестораны, бани и клубные форматы отдыха, в Лосево есть конный клуб и веревочный парк.

Рядом проходит система Вуоксы, формирующая один из самых живописных природных ландшафтов региона. В 10 минутах езды остров Коневец, где расположен Коневский Рождество-Богородичный монастырь, там же и знаменитый Конь-камень, древний культовый валун, который стал христианской святыней. Это не временная курортная среда, а устоявшийся загородный кластер, который развивается годами.

РУССКАЯ ПРИРОДА С СЕВЕРНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Вокруг — сохранившая свою первозданность природа Карельского перешейка и настоящий северный лес, где растут грибы, ягоды и лекарственные растения. Это территория, которую для жизни выбирали поколениями, и её ценность сохраняется до сих пор.

СПОКОЙСТВИЕ ПРИРОДЫ С ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ

Не ищите компромисс между комфортом и отдыхом на природе. Посёлок с удобствами: центральный водопровод, электричество 15 кВт, освещение, интернет. Территория поселка ограждена, оборудована шлагбаумом и системой контроля.

СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

Водная инфраструктура становится естественной частью повседневной жизни, позволяя проводить время на озере в любое удобное время. Это формат отдыха, который не требует поездок и планирования — всё уже рядом. Для жителей обустроены места для отдыха и детская площадка ,есть благоустроенный пирс и слип для спуска лодок и катеров для рыбалки и приятных прогулок на воде. В планах создание спортивной площадки с воркаут комплексом и волейбольной площадкой.

КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

«ФАКТ» остаётся рядом с вами не только на этапе сделки. Все вопросы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием посёлка, находятся в зоне ответственности сервисной компании «ФАКТ. Сервис», чтобы жизнь здесь оставалась комфортной и предсказуемой год за годом. Для вас доступно удобное мобильное приложение.

Свяжитесь с нами
Готовы ответить на вопросы и показать участок в удобном формате - доступен ОНЛАЙН-ПОКАЗ! Участок № 232. Кадастровый номер 1: 47:03:0802001:579

Местонахождение на карте

Плодовское сельское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$217,860
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