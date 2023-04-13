Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Таунхаусы

Купить таунхаус в ОАЭ

Дубай
137
Sharjah Emirate
30
Аш-Шарджа
15
Абу-Даби
10
Абу-Даби
10
Рас-эль-Хайма
2
Ajman
1
Ajman Emirate
1
Таунхаус В архив
Очистить
186 объектов найдено
Таунхаус 5 спаленв Ajman, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Ajman, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 307 м² Количество этажей 2
€ 284,685
Таунхаус в Аджмане, в новом районе AL ALIA напрямую от владельца! Таунхаус готов! Всего 31…
Таунхаус 2 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3 ванных комнат 1 965 м²
€ 419,946
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 348 м²
€ 573,217
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 349 м²
€ 595,997
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 661 м²
€ 648,738
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 3 156 м²
€ 795,818
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 286 м²
€ 537,066
Марбелья находится в знаменитых лагунах DAMAC в Дубае, где элементы воды неизбежны и где вы …
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 315 м²
€ 532,361
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 262 м²
€ 710,145
Lagoons Nice - это новый жилой комплекс Damac Properties. Эксклюзивный жилой дом с удивитель…
Таунхаус 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 951 м²
€ 152,775
Verdana Residences в Инвестиционном парке Дубая - это удивительно доступные дома в Дубае, гд…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 2 835 м²
€ 481,972
Verdana 1 Townhouses by Reportage Properties в Инвестиционном парке Дубая ( DIP ) является о…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 088 м²
€ 517,752
Verdana 1 Townhouses by Reportage Properties в Инвестиционном парке Дубая ( DIP ) является о…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 551 м²
€ 419,884
Представление Verdana 2 в Dubai Investments Park с 4-спальными таунхаусами. Это уникальное п…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 257 м²
€ 841,108
Senses – это коллекция таунхаусов с 3-4 спальнями площадью от 257 м2. Все лоты идут с …
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 480,000
Ницца кластер, скоро начнется третья фаза захватывающих DAMAC LAGOONS! DAMAC Lagoons, шикар…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат 2 261 м²
€ 347,149
Damac Properties ’ последний выпуск Camelia Townhouses на Damac Hills 2 добавляет волнения, …
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 1 924 м²
€ 327,340
Damac Properties ’ последний выпуск Camelia Townhouses на Damac Hills 2 добавляет волнения, …
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 1 559 м²
€ 568,264
Elite Estates рада представить вам этот новый таунхаус с 3 спальнями и горничными в долгожда…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 400 м²
€ 1,156,338
Последний жилой воплощение - Elvira в Dubai Hills Estate от Emaar Properties предлагает необ…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 179 м²
€ 396,176
ELORA в долине - это новейший проект EMAAR Properties. Потрясающий новый этап и последнее из…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 2 603 м²
€ 519,981
ELORA в долине - это новейший проект EMAAR Properties. Потрясающий новый этап и последнее из…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
532 м² Количество этажей 3
€ 1,930,457
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
371 м² Количество этажей 2
€ 1,318,494
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 294 м² Количество этажей 2
€ 991,144
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 4 851 м²
€ 1,463,324
Мы рады представить виллы Opal Gardens от Meydan. Наконец-то появился самый ожидаемый запуск…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 581,353
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 482 м²
€ 644,033
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 378 м²
€ 648,985
Добро пожаловать в кластер Мальты в Лагунах Дамака. Предлагая вам фантастическую коллекцию т…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 378 м²
€ 637,100
Добро пожаловать в кластер Мальты в Лагунах Дамака. Предлагая вам фантастическую коллекцию т…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 482 м²
€ 702,469
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти