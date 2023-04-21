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Виллы в Мугла, Турция

Бодрум
11
Мармарис
3
Мугла
3
Yalikavak
1
Вилла В архив
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30 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Мармарис, Турция
Вилла 4 спальни
Мармарис, Турция
260 м²
€ 600,000
Эксклюзивные виллы в центре Мармариса. 4 спальни, сауна, хамам, бассейн. Локация: центр Марм…
Вилла 3 спальни в Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат 120 м²
€ 199,000
Каменные ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ с частным садом, в окружении природы и красивыми панорамными видами…
Вилла 3 спальни в Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
300 м²
€ 1,500,000
Элитный жилой комплекс отдельных вилл на берегу моря со своим пляжем, рестораном и баром на …
Вилла 5 спален в Мармарис, Турция
Вилла 5 спален
Мармарис, Турция
420 м²
€ 320,000
В районе Армуталан Мармариса продается вилла с отдельным входом и бассейном, с отличным расп…
Вилла 2 спальни в Мармарис, Турция
Вилла 2 спальни
Мармарис, Турция
150 м²
€ 460,000
Жилой комплекс в экологически чистой зоне с красивыми панорамными видами! Комплекс граничит …
Вилла 2 спальни в Bitez, Турция
Вилла 2 спальни
Bitez, Турция
120 м²
€ 815,000
Комплекс расположен на берегу моря в прекрасном месте района Гюндоан полуострова Бодрум. Общ…
Вилла 1 спальня в Bitez, Турция
Вилла 1 спальня
Bitez, Турция
1 ванных комнат 70 м²
€ 675,000
Уникальный проект на полуострове Бодрум! Элитные виллы типов 1+1, 2+1 и 3+1, каждая из котор…
Вилла 3 спальни в Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
240 м²
€ 2,000,000
Неподражаемый эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, с захватывающей панорамой, внутри п…
Вилла 4 спальни в Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
175 м²
€ 780,000
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией (пляж и мини-марина). Площадь уча…
Вилла 3 спальни в Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
481 м²
€ 2,300,000
Про данный проект можно без преувеличения сказать, что это самый элитный проект жилого и оте…
Вилла 4 спальни в Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
255 м²
€ 900,000
Новый жилой комплекс от проверенного застройщика. Отличный интерьерный дизайн, экстерьер в с…
Вилла 3 спальни в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни
Фетхие, Турция
3 ванных комнат 150 м²
€ 360,000
Жилой комплекс вилл в природной зоне Фетхие. Комплекс состоит из 16 новых вилл на общей озел…
Вилла 4 спальни в Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 3 спальни в Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 4 спальни в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 460 м² Количество этажей 3
€ 1,094,090
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат 698 м² 1/2 Этаж
€ 3,040,000
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
4 Количество комнат 551 м² 1/2 Этаж
€ 2,225,000
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 2,350,000
Виллы с 4 спальными комнатами,каждая со своей ванной комнатой и гардеробной.Вилла на частном…
Вилла 6 спален в Бодрум, Турция
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
7 Количество комнат 7 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла на частном ухоженным участке с частным бассейном. Вилла с 6 спальными комнатами, кажда…
Вилла 7 спален в Бодрум, Турция
Вилла 7 спален
Бодрум, Турция
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,780,813
Уникальный сайт в Бодрум Еникёй! Прежде всего, мы хотели бы отметить, что вид на море и ЗАМО…
Вилла 3 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 1,440,552
Представьте себе дом, который предлагает вам все удобства дома в большом городе и многое дру…
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,094,090
1800м2 земля с отдельным входом на дороге Торба • В лесу и на дне главной дороги! • имеет за…
Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 4 Этаж
€ 492,500
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
Вилла 5 спален в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
3 Количество комнат 7 ванных комнат 2 449 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Расположен в Битезе, самом популярном регионе Бодрум, всего в нескольких минутах ходьбы от п…
Вилла 4 спальни с Вид на жительство и гражданство в Yalikavak, Турция
Вилла 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Yalikavak, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 1,160,000
Вилла 4 спальни роскошные апартаменты в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни роскошные апартаменты
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м²
€ 367,077
Это Adab & uuml; k & uuml ;; носитель эгейской культуры, частое место для спокойной жизни и …
Вилла 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Бодрум, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 516,418
Key features Ideal Location Very High Rate on Investment Castle & Sea View I…
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с Интервью в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с Интервью
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 163 м² 2 Этаж
€ 263,813
Ключевые особенностиИдеальное расположение - на мореОчень высокая ставка на инвестиции10 мин…
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 363 м² Количество этажей 2
€ 780,796
Описание недвижимостиПроект представляет собой проект бутика, который предлагает закат синег…
Вилла в Kizilagac, Турция
Вилла
Kizilagac, Турция
€ 373,814
Продается вилла Bodrum с МОРСКИМИ ВИДОМИ В БОДРУМЕ Каждый момент более особенный, чем дру…

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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