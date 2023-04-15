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Купить недвижимость в Коджаэли, Турция

Fatih Mahallesi
18
Измит
15
Ataevler Mahallesi
6
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
4
Kartepe
4
Sevkatiye Mahallesi
4
Sarimese Mahallesi
3
Akse Mahallesi
1
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53 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/6 Этаж
€ 81,297
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 114,133
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 949,376
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Вилла 6 комнатв Измит, Турция
Вилла 6 комнат
Измит, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 227 м² 1 Этаж
€ 1,057,500
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Квартира 4 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат 112 м² 3/3 Этаж
€ 264,500
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
Виллав Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
600 м² 1/3 Этаж
€ 1,526,600
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
Дуплекс 2 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат 68 м² 1/1 Этаж
€ 235,700
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
Дуплекс 3 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат 85 м² 5/5 Этаж
€ 284,100
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
Дуплекс 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 134 м² 5/5 Этаж
€ 388,100
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
Дуплекс 5 комнатв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 134 м² 5/5 Этаж
€ 384,900
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
Квартира 3 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 3 комнаты
Sarimese, Турция
3 Количество комнат 108 м² 2/2 Этаж
€ 134,900
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
Квартира 4 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат 151 м² 3/3 Этаж
€ 157,000
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
Квартира 5 комнатв Sarimese, Турция
Квартира 5 комнат
Sarimese, Турция
5 Количество комнат 222 м² 1/1 Этаж
€ 215,300
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
Дуплекс 5 комнатв Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 254 м² 6/6 Этаж
€ 416,200
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Квартира 4 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 191,900
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 2 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 142,500
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 3 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 113 м² 3/3 Этаж
€ 166,400
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 5 комнатв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 230 м² 4/4 Этаж
€ 326,000
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Дуплекс 4 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 166 м² 6/6 Этаж
€ 175,100
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Дуплекс 5 комнатв Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат
Измит, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1 Этаж
€ 170,599
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
Дуплекс 5 комнатв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 229 м² 5/5 Этаж
€ 334,000
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 152 м² 5/5 Этаж
€ 175,800
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 3 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат 113 м² 5/5 Этаж
€ 167,700
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
Дуплекс 2 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 145,500
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
Квартира 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
Квартира 3 спальнив Sarimese Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м² Количество этажей 1
€ 126,071
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.
Квартира 2 спальнив Sarimese Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² Количество этажей 1
€ 91,689
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах
Квартира 2 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 150,342
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 1
€ 192,963
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 176 м² Количество этажей 1
€ 180,170
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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