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Жильё в Гёльджюк, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Luetfiye, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Luetfiye, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
  Проект расположен на земельном участке площадью 10 720 м2. Здание длиной 195 м и высот…
€139,373

Параметры недвижимости в Гёльджюк, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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