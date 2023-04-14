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Купить вилла в Эгейский регион, Турция

Мугла
18
Бодрум
11
Айдын
5
Kusadasi
4
Tuerkmen Mahallesi
4
Измир
3
Menderes
1
Usak Municipality
1
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28 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 3 спальнив Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 4 спальнив Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 460 м² Количество этажей 3
€ 1,085,782
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 5 комнатв Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат 698 м² 1/2 Этаж
€ 3,040,000
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 4 комнатыв Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
4 Количество комнат 551 м² 1/2 Этаж
€ 2,225,000
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 5 комнатв Agackoey, Турция
Вилла 5 комнат
Agackoey, Турция
5 Количество комнат 288 м² 1/1 Этаж
€ 585,500
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
Вилла 5 комнатв Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
5 Количество комнат 223 м² 1/3 Этаж
€ 512,000
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 4 комнатыв Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
4 Количество комнат 164 м² 1/3 Этаж
€ 422,100
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 5 спаленв Calikhasan, Турция
Вилла 5 спален
Calikhasan, Турция
7 Количество комнат 300 м²
€ 364,147
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепны…
Вилла 4 спальнив Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 2,350,000
Виллы с 4 спальными комнатами,каждая со своей ванной комнатой и гардеробной.Вилла на частном…
Вилла 6 спаленв Бодрум, Турция
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
7 Количество комнат 7 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла на частном ухоженным участке с частным бассейном. Вилла с 6 спальными комнатами, кажда…
Вилла 7 спаленв Бодрум, Турция
Вилла 7 спален
Бодрум, Турция
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,759,695
Уникальный сайт в Бодрум Еникёй! Прежде всего, мы хотели бы отметить, что вид на море и ЗАМО…
Вилла 3 спальнив Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 1,429,612
Представьте себе дом, который предлагает вам все удобства дома в большом городе и многое дру…
Вилла 4 спальнив Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,085,782
1800м2 земля с отдельным входом на дороге Торба • В лесу и на дне главной дороги! • имеет за…
Вилла 5 комнатв Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 4 Этаж
€ 492,500
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
Вилла 5 спаленв Бодрум, Турция
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
3 Количество комнат 7 ванных комнат 2 449 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Расположен в Битезе, самом популярном регионе Бодрум, всего в нескольких минутах ходьбы от п…
Вилла 4 спальнив Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 400,000
TWIN VILLAS FOR SALE IN KUSHADASI / AYDIN USAGE AREA: 200 M2 NETTO / 350 M2 BRUTTO …
Вилла 4 спальнив Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 295,000
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
Вилла 3 спальнив Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м² Количество этажей 2
€ 290,000
Система умного домаОн будет совместим с системой умного дома. Все наши продукты в & nbsp; эт…
Вилла 4 спальнив Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 1 499 м² Количество этажей 2
€ 292,000
Всего номеров: 42 -этажное здание2 & nbsp; полВ стадии строительства: дизайнМоре в & nbsp; 8…
Вилла 3 спальнив Kusadasi, Турция
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² Количество этажей 2
€ 197,000
Вилла предлагает природу и современность вместе и расположена на пляже Леди Кусадаси. С ч…
Вилла 4 спальни с Вид на жительство и гражданствов Yalikavak, Турция
Вилла 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Yalikavak, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 1,160,000
Вилла 4 спальни роскошные апартаментыв Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни роскошные апартаменты
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м²
€ 364,290
Это Adab & uuml; k & uuml ;; носитель эгейской культуры, частое место для спокойной жизни и …
Вилла 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Бодрум, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 512,496
Key features Ideal Location Very High Rate on Investment Castle & Sea View I…
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с Интервьюв Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с Интервью
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 163 м² 2 Этаж
€ 261,809
Ключевые особенностиИдеальное расположение - на мореОчень высокая ставка на инвестиции10 мин…
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданствов Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 363 м² Количество этажей 2
€ 774,866
Описание недвижимостиПроект представляет собой проект бутика, который предлагает закат синег…
Виллав Yenikoey, Турция
Вилла
Yenikoey, Турция
€ 199,060
ВИЛЛА ИЗМИР НА ПРОДАЖУ С ЛУЧШИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ SKY-548 - это люксовая интерпретация виллы. Э…
Виллав Kizilagac, Турция
Вилла
Kizilagac, Турция
€ 370,975
Продается вилла Bodrum с МОРСКИМИ ВИДОМИ В БОДРУМЕ Каждый момент более особенный, чем дру…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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