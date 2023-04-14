Купить вилла в Эгейский регион, Турция

Вилла 7 спален Бодрум, Турция 8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2

€ 2,759,695

Уникальный сайт в Бодрум Еникёй! Прежде всего, мы хотели бы отметить, что вид на море и ЗАМО…