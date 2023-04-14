ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
889
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Эгейский регион
Виллы
Купить вилла в Эгейский регион, Турция
Мугла
18
Бодрум
11
Айдын
5
Kusadasi
4
Tuerkmen Mahallesi
4
Измир
3
Menderes
1
Usak Municipality
1
Yalikavak
1
Кютахья
1
Ушак
1
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
28 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
460 м²
Количество этажей 3
€ 1,085,782
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат
698 м²
1/2 Этаж
€ 3,040,000
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
4 Количество комнат
551 м²
1/2 Этаж
€ 2,225,000
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
Вилла 5 комнат
Agackoey, Турция
5 Количество комнат
288 м²
1/1 Этаж
€ 585,500
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
5 Количество комнат
223 м²
1/3 Этаж
€ 512,000
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
4 Количество комнат
164 м²
1/3 Этаж
€ 422,100
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
Вилла 5 спален
Calikhasan, Турция
7 Количество комнат
300 м²
€ 364,147
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепны…
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 2,350,000
Виллы с 4 спальными комнатами,каждая со своей ванной комнатой и гардеробной.Вилла на частном…
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
7 Количество комнат
7 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла на частном ухоженным участке с частным бассейном. Вилла с 6 спальными комнатами, кажда…
Вилла 7 спален
Бодрум, Турция
8 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,759,695
Уникальный сайт в Бодрум Еникёй! Прежде всего, мы хотели бы отметить, что вид на море и ЗАМО…
Вилла 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 1
€ 1,429,612
Представьте себе дом, который предлагает вам все удобства дома в большом городе и многое дру…
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 1,085,782
1800м2 земля с отдельным входом на дороге Торба • В лесу и на дне главной дороги! • имеет за…
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
4 Этаж
€ 492,500
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
Вилла 5 спален
Бодрум, Турция
3 Количество комнат
7 ванных комнат
2 449 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Расположен в Битезе, самом популярном регионе Бодрум, всего в нескольких минутах ходьбы от п…
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
€ 400,000
TWIN VILLAS FOR SALE IN KUSHADASI / AYDIN USAGE AREA: 200 M2 NETTO / 350 M2 BRUTTO …
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
Система умного домаОн будет совместим с системой умного дома. Все наши продукты в & nbsp; эт…
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
1 499 м²
Количество этажей 2
€ 292,000
Всего номеров: 42 -этажное здание2 & nbsp; полВ стадии строительства: дизайнМоре в & nbsp; 8…
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
340 м²
Количество этажей 2
€ 197,000
Вилла предлагает природу и современность вместе и расположена на пляже Леди Кусадаси. С ч…
Вилла 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Yalikavak, Турция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 1,160,000
Вилла 4 спальни роскошные апартаменты
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
175 м²
€ 364,290
Это Adab & uuml; k & uuml ;; носитель эгейской культуры, частое место для спокойной жизни и …
Вилла 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Бодрум, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 2
€ 512,496
Key features Ideal Location Very High Rate on Investment Castle & Sea View I…
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство, с Интервью
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
163 м²
2 Этаж
€ 261,809
Ключевые особенностиИдеальное расположение - на мореОчень высокая ставка на инвестиции10 мин…
Вилла 3 спальни с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
363 м²
Количество этажей 2
€ 774,866
Описание недвижимостиПроект представляет собой проект бутика, который предлагает закат синег…
Вилла
Yenikoey, Турция
€ 199,060
ВИЛЛА ИЗМИР НА ПРОДАЖУ С ЛУЧШИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ SKY-548 - это люксовая интерпретация виллы. Э…
Вилла
Kizilagac, Турция
€ 370,975
Продается вилла Bodrum с МОРСКИМИ ВИДОМИ В БОДРУМЕ Каждый момент более особенный, чем дру…
Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты