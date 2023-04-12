Купить особняк в Испании

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Особняк 5 спален
Аликанте, Испания
13 Количество комнат
4 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
Особняк 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
377 м²
Количество этажей 3
€ 425,000
Inmobiliaria Casamayor представляет это жилое здание на продажу, полное возможностей и в иде…
Особняк 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 310,000
Хорошая независимая вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, американской кухней, шкафами, …
Особняк 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
€ 780,000
Хорошая отдельная вилла 250 м² и 790 м² земли, 4 спальни с двуспальными кроватями, 2 ванные …
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