Купить особняк в Испании

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в Гуардамар
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4 объекта найдено
Особняк 5 спаленв Аликанте, Испания
Особняк 5 спален
Аликанте, Испания
13 Количество комнат 4 ванных комнат 270 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Особняк 4 спальнив Аликанте, Испания
Особняк 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 377 м² Количество этажей 3
€ 425,000
Inmobiliaria Casamayor представляет это жилое здание на продажу, полное возможностей и в иде…
Особняк 3 спальнив Гуардамар, Испания
Особняк 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 310,000
Хорошая независимая вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, американской кухней, шкафами, …
Особняк 4 спальнив Торревьеха, Испания
Особняк 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 780,000
Хорошая отдельная вилла 250 м² и 790 м² земли, 4 спальни с двуспальными кроватями, 2 ванные …

Параметры недвижимости в Испании

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с бассейном
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