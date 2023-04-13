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Купить таунхаус в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
32
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Бенидорм
9
Altea
5
Таунхаус В архив
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79 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
€ 420,000
Фантастический угловой купе в Finestrat с впечатляющими видами. Дом площадью 135 м² состоит…
Таунхаус 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 90 м²
€ 210,000
Таунхаус в La Nucia распределен на трех этажах, на первом этаже у нас есть гостиная с выходо…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 395,000
Шале распределено по трем этажам. На первом этаже есть зал и комната, которую можно использо…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 100 м²
€ 278,250
Дом имеет доступ из закрытого комплекса, а с улицы вы можете получить доступ к гаражу на две…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
€ 230,000
Таунхаус с видом на море распределен на двух этажах. В основном есть прихожая, санузел с душ…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 190 м²
€ 174,999
Мы входим через небольшую террасу, которая дает доступ к лестнице, чтобы подняться на первый…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 186 м²
€ 136,500
Дом распределен по трем этажам и подвал. На первом этаже есть холл, ванная комната с душем, …
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 197,000
Дом в Полопе площадью 89 м2, построенный на участке площадью 200 м2 с невероятным открытым в…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 94 м²
€ 281,000
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОЛОПЕ Красивый двухквартирный дом в Полопе с видом на море и частным …
Таунхаус 3 спальнив Altea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 240,000
Двухквартирный дом расположен в тихом и семейном районе. Дом расположен на первом этаже, ра…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 94 м²
€ 265,000
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 263 м²
€ 440,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 249 м²
€ 409,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 94 м²
€ 265,000
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 249 м²
€ 409,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 263 м²
€ 440,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 94 м²
€ 265,000
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 249 м²
€ 409,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 263 м²
€ 440,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 409,900
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 185,000
Таунхаус имеет фантастический вид на горы, где можно гулять со своими питомцами. Рядом с сем…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 295 м²
€ 470,000
Фантастическое недавно построенное бунгало в Альбире. Современный, яркий и очень удобный. Он…
Таунхаус 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 175 м²
€ 357,000
Таунхаус в Альбире в очень тихом районе, всего в 1 км. от центра, это жилой район с прекрасн…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 189,000
Красиво представленный модернизированный дом, расположенный в урбанизации Residents Park Cau…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 225,750
Таунхаус Расположен в тихом и знакомом районе, с видом на горы, недалеко от семейного парка,…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 612,500
Фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом жилом комплексе с общим садом и бассейном, вс…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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