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Виллы в Марина-Альта, Испания

Кальпе
346
Xabia Javea
231
Teulada
208
Бениса
173
Дения
148
Gata de Gorgos
1
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1 223 объекта найдено
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 267 м²
€ 1,914,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Вилла 4 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 269 м²
€ 3,159,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Вилла 6 спален в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
7 ванных комнат 404 м²
€ 3,882,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Вилла 4 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 431 м²
€ 4,817,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 1,562,000
Лириос - это жилой район, расположенный в урбанизации Кумбре дель Соль, состоящий из независ…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 191 м²
€ 1,871,000
Магнолии - это консолидированный район для строительства индивидуальных вилл в Residencial R…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 189 м²
€ 2,065,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
€ 375,000
14 смежных вилл в элитном жилом комплексе в Дении. Трехэтажная недвижимость с 3 спальнями и …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 550,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 155 м²
€ 550,000
Отдельные дома в жилом комплексе, расположенном в одном из лучших районов Дении, Эль Монтго.…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 615 м²
€ 1,871,000
Вилла в уникальном районе, архитектура которой ориентирована на внешнее пространство, обраще…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
2 ванных комнат 657 м²
€ 1,562,000
Двухэтажная дизайнерская вилла, очень светлая, расположена в тихом жилом районе с великолепн…
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
6 ванных комнат 505 м²
€ 1,908,000
Эта вилла расположена в одном из самых привлекательных районов Альтеи, сочетая в себе соврем…
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 360 м²
€ 1,550,000
ПРОСТОРНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИССЕ. Дополнительно: лифт, барбекю, вид на море... Площадь…
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 587 м²
€ 2,595,000
Красивая современная вилла с великолепным видом на море, расположена в тихом районе . Эта в…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 230 м²
€ 1,700,000
Вилла на первой линии в Бениссе. Невероятный вид на море. Отремонтирована в 2004 году. Пл…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 418 м²
€ 2,375,000
Дом на первой линии моря в Бениссе
Вилла 6 спален в Бениса, Испания
Вилла 6 спален
Бениса, Испания
5 ванных комнат 590 м²
€ 1,390,000
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 490 м²
€ 1,690,000
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 350 м²
€ 1,695,000
Вилла в строительстве которой используются современные материалы
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 332 м²
€ 1,495,000
Вилла с красивым видом на море, в строительстве которой используются материалы высокого качества
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 200 м²
€ 800,000
Дом с видом на Пеньони море, состоит из двух апартаментов, автоматические жалюзи, автоматиче…
Вилла 5 спален в Бениса, Испания
Вилла 5 спален
Бениса, Испания
3 ванных комнат 280 м²
€ 550,000
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
5 ванных комнат 1 084 м²
€ 4,817,000
ВИЛЛА Эксклюзивный объект недвижимости с независимыми и просторными пространствами, где при…
Вилла 6 спален в Teulada, Испания
Вилла 6 спален
Teulada, Испания
6 ванных комнат 1 147 м²
€ 3,882,000
Эта элитная вилла в современном стиле расположена в жилом районе в Бенитачеле, на севере Кос…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 540 м²
€ 2,179,000
Эта роскошная вилла в современном стиле расположена в жилом районе в Бенитачеле, на севере К…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
2 ванных комнат 577 м²
€ 1,397,000
Эксклюзивный дом в прекрасном месте, современный шедевр с прекрасным видом на море. Вилла с…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 433 м²
€ 2,112,000
Эта потрясающая вилла в современном стиле с непревзойденным видом на море предлагает уникаль…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 613 м²
€ 1,914,000
Рады представить Вам виллу, которая находится в эксклюзивном жилом районе с невероятными вид…
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
5 ванных комнат 693 м²
€ 2,802,000
Вилла с современной архитектурой, открытыми пространствами, большим количеством света и впеч…

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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недорогая
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