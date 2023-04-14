ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Гуардамар
Недвижимость в Гуардамар-дель-Сегура, Испания
Очистить
277 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Бунгало 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
46 м²
€ 63,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 2 комнат…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
101 м²
1 Этаж
€ 199,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРАНовый жилой комплекс апартаментов в со…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
68 м²
2 Этаж
€ 69,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе San luis, располагается на 2 этаже. Общая площадь…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
Количество этажей 2
€ 218,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 299,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 199,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 249,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
93 м²
€ 225,000
Продаётся дом в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 93.00 м2, участок 300 м2, дом 19…
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
25 м²
1 Этаж
€ 38,500
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 25.…
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 186,000
Продается уютный таунхаус в урбанизации Эден Гуардамар-де-Сегура.Таунхаус состоит из 3 спале…
Вилла 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 102,000
Продаётся дом в Гуардамаре в районе Pinomar. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 3 комнат (2 …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
1/5 Этаж
€ 259,900
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
2/5 Этаж
€ 199,900
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 267,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРАНовый частный жилой комплекс апартамен…
Квартира 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
141 м²
€ 299,000
Апартаменты в Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Впечатляющие дома, расположенные в центре …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
113 м²
€ 305,000
Апартаменты в Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Впечатляющие дома, расположенные в центре …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
108 м²
€ 478,250
Квартира на первом этаже в частной резиденции в Гуардамар-дель-Сегура, всего в 2 минутах ход…
Вилла 1 спальня
Гуардамар, Испания
44 м²
€ 59,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 44.00 м2, дом 1988 года пост…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
115 м²
€ 220,000
Хорошая квартира, расположенная в отличном месте, всего в 50 метрах от песчаного пляжа Гуард…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
68 м²
€ 126,500
Если вы ищете недвижимость для немедленного переезда, практичную, меблированную, недалеко от…
Квартира 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
200 м²
€ 225,000
Квартира расположена в центре Гуардамара, рядом с ратушной площадью. Просторный угловой дом …
Квартира 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
50 м²
1 Этаж
€ 56,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе El chaparral, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 99,500
Мы рады предложить эту 2-х комнатную квартиру на продажу Авенида дель Пуэрто Гуардамар дель …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 319,000
Эта новая резиденция расположена в 900 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура, одном из при…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 220,000
Мархал Бич является одним из самых эксклюзивных жилых районов на побережье Коста Бланка. Он …
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 451,550
Новый проект! Новый жилой комплекс апартаментов в городе Гуардамар Дель Сегура. Guardama…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 289,000
Новый жилой комплекс в Гуардамар дель Сегура, состоит из 3 зданий с 9 квартирами в каждом, г…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 300,000
Менее чем в 500 метрах от пляжа, расположено здание с современным дизайном, в центре Гуардам…
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 237,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 272,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты