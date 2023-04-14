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Недвижимость в Гуардамар-дель-Сегура, Испания

277 объектов найдено
Бунгало 1 спальняв Гуардамар, Испания
Бунгало 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 46 м²
€ 63,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 2 комнат…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 101 м² 1 Этаж
€ 199,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРАНовый жилой комплекс апартаментов в со…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 68 м² 2 Этаж
€ 69,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе San luis, располагается на 2 этаже. Общая площадь…
Квартира 2 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² Количество этажей 2
€ 218,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 299,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 199,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 249,900
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Резиденция состоит из 175 домов …
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 93 м²
€ 225,000
Продаётся дом в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 93.00 м2, участок 300 м2, дом 19…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 25 м² 1 Этаж
€ 38,500
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 25.…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 186,000
Продается уютный таунхаус в урбанизации Эден Гуардамар-де-Сегура.Таунхаус состоит из 3 спале…
Вилла 2 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 102,000
Продаётся дом в Гуардамаре в районе Pinomar. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 3 комнат (2 …
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 1/5 Этаж
€ 259,900
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 2/5 Этаж
€ 199,900
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 2 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 267,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРАНовый частный жилой комплекс апартамен…
Квартира 4 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 141 м²
€ 299,000
Апартаменты в Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Впечатляющие дома, расположенные в центре …
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 305,000
Апартаменты в Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка Впечатляющие дома, расположенные в центре …
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 478,250
Квартира на первом этаже в частной резиденции в Гуардамар-дель-Сегура, всего в 2 минутах ход…
Вилла 1 спальняв Гуардамар, Испания
Вилла 1 спальня
Гуардамар, Испания
44 м²
€ 59,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 44.00 м2, дом 1988 года пост…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 115 м²
€ 220,000
Хорошая квартира, расположенная в отличном месте, всего в 50 метрах от песчаного пляжа Гуард…
Квартира 2 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 68 м²
€ 126,500
Если вы ищете недвижимость для немедленного переезда, практичную, меблированную, недалеко от…
Квартира 4 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 200 м²
€ 225,000
Квартира расположена в центре Гуардамара, рядом с ратушной площадью. Просторный угловой дом …
Квартира 1 спальняв Гуардамар, Испания
Квартира 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 56,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе El chaparral, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Квартира 2 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 99,500
Мы рады предложить эту 2-х комнатную квартиру на продажу Авенида дель Пуэрто Гуардамар дель …
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 319,000
Эта новая резиденция расположена в 900 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура, одном из при…
Квартира 2 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 220,000
Мархал Бич является одним из самых эксклюзивных жилых районов на побережье Коста Бланка. Он …
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 113 м²
€ 451,550
Новый проект! Новый жилой комплекс апартаментов в городе Гуардамар Дель Сегура.   Guardama…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 289,000
Новый жилой комплекс в Гуардамар дель Сегура, состоит из 3 зданий с 9 квартирами в каждом, г…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 300,000
Менее чем в 500 метрах от пляжа, расположено здание с современным дизайном, в центре Гуардам…
Квартира 2 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 237,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 272,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
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