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Купить таунхаус в Жирона, Испания

Lower Emporda
2
Кастель-Пладжа-де-Аро
2
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 227 м²
€ 350,000
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
Таунхаус 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 305,000
Великолепный таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро в районе парка Аро. Расположен всего в 10 мин…

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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