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Недвижимость в Эстепоне, Испания

252 объекта найдено
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 4,900,000
ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ BEACHA современная вилла с экспонатом, расположенная в привилегированн…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат 550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Таунхаус 4 спальнив Estepona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 217 м²
€ 2,300,000
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 2,800,000
Новый проект на линии фронта гольфа и в естественной среде с беспрепятственным видом. Вилла …
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Квартира 3 спальнив Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 120 м²
€ 371,000
Пентхаус на продажу в Atalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 1990…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 524 м²
€ 1,950,000
Эта чудесная средиземноморская вилла расположена в самом центре урбанизации Эль-Параíсо Альт…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 140 м²
€ 450,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характер…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 243 м²
€ 1,030,000
Luxury villas in Estepona, Costa del Sol Conveniently facing west, these smart homes are spa…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 133 м²
€ 430,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характер…
Вилла 3 спальнив Estepona, Испания
Вилла 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 243 м²
€ 990,000
Luxury villas in Estepona, Costa del Sol Conveniently facing west, these smart homes are spa…
Дом 3 спальнив Estepona, Испания
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 195 м²
€ 580,000
Таунхаус на продажу в Selwo, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий…
Дом 3 спальнив Estepona, Испания
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 190 м²
€ 520,000
Таунхаус на продажу в Selwo, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,295,000
Апартаменты в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Жилой комплекс с 140 домами с 2, 3 и 4 спаль…
Пентхаус 1 спальняв Estepona, Испания
Пентхаус 1 спальня
Estepona, Испания
1 ванных комнат
€ 127,000
Двухкомнатная двухуровневая квартира с парковкой и бассейном. Недвижимость на продажу у вост…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
€ 1,295,000
В квартире есть большая терраса, 4 спальни и 3 ванные комнаты, а также собственная сауна. По…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 138 м²
€ 350,000
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 152 м²
€ 455,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, …
Дом 5 спаленв Estepona, Испания
Дом 5 спален
Estepona, Испания
5 Количество комнат 351 м²
€ 3,475,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 5 спальня, 6 ванная, Здание было построено в 2011 и характ…

Сколько в среднем стоит недвижимость в Эстепоне

Расценки на местные дома и квартиры в этом городе считаются одними из самых доступных в Испании. Например, в сравнении с находящейся рядом Марбельей, недвижимость в Эстепоне стоит почти в 2 раза дешевле. Купить здесь жилье можно в пределах 1.000-1.500 евро за «квадрат».

Исключение составляет элитная недвижимость в Эстепоне. В этом случае цены могут достигать 3.000-4.000 евро за кв. метр. По такой цене выставлен на продажу обширный выбор вилл и частных домов.

Какие районы с недвижимостью в Эстепоне считаются самыми популярными

Приобретая местное жилье, покупатели большое значение уделяют его расположению. При выборе квартир и домов в Эстепоне предпочтение отдается Косталите, Эль Параисо и Бель Эйр. У этих престижных районов есть следующие преимущества:

  • близкое расположение к пляжным зонам;
  • хорошая экология за счет наличия тропических садов;
  • развитая инфраструктура.

Насколько выгодно покупать недвижимость в Эстепоне под сдачу

Как и в других городах Испании, местное жилье приносит хороший доход своим владельцам. Купленные апартаменты в Эстепоне можно выгодно сдавать в аренду туристам. Доход от такого бизнеса составляет 10.000-100.000 тысяч евро в год, в зависимости от класса жилья.

Особенным спросом у арендаторов пользуются частные дома в Эстепоне с бассейном. Такие объекты приносят наибольшую прибыль от сдачи. Сюда же можно отнести и элитные апартаменты в Эстепоне с прямым выходом к морю. Этот тип жилья остается востребованным в течение всего туристического сезона.

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