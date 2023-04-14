Сколько в среднем стоит недвижимость в Эстепоне
Расценки на местные дома и квартиры в этом городе считаются одними из самых доступных в Испании. Например, в сравнении с находящейся рядом Марбельей, недвижимость в Эстепоне стоит почти в 2 раза дешевле. Купить здесь жилье можно в пределах 1.000-1.500 евро за «квадрат».
Исключение составляет элитная недвижимость в Эстепоне. В этом случае цены могут достигать 3.000-4.000 евро за кв. метр. По такой цене выставлен на продажу обширный выбор вилл и частных домов.
Какие районы с недвижимостью в Эстепоне считаются самыми популярными
Приобретая местное жилье, покупатели большое значение уделяют его расположению. При выборе квартир и домов в Эстепоне предпочтение отдается Косталите, Эль Параисо и Бель Эйр. У этих престижных районов есть следующие преимущества:
- близкое расположение к пляжным зонам;
- хорошая экология за счет наличия тропических садов;
- развитая инфраструктура.
Насколько выгодно покупать недвижимость в Эстепоне под сдачу
Как и в других городах Испании, местное жилье приносит хороший доход своим владельцам. Купленные апартаменты в Эстепоне можно выгодно сдавать в аренду туристам. Доход от такого бизнеса составляет 10.000-100.000 тысяч евро в год, в зависимости от класса жилья.
Особенным спросом у арендаторов пользуются частные дома в Эстепоне с бассейном. Такие объекты приносят наибольшую прибыль от сдачи. Сюда же можно отнести и элитные апартаменты в Эстепоне с прямым выходом к морю. Этот тип жилья остается востребованным в течение всего туристического сезона.