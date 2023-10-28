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30 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
2
86 м²
€194,250
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
93 м²
Современные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110250 3 спальни, 2 ванные комнат…
€196,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
91 м²
Комфортабельные апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида, Испания - TN1110249 3 спа…
€196,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
94 м²
Комфортабельные апартаменты возле моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110051 3 спальни, 2 ванн…
€204,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
99 м²
Элитные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110050 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€192,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
96 м²
Современные новые апартаменты рядом с морем в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида - TN111004…
€193,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
100 м²
Новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, площадь 100 м2 - TN1110046 3 спальни, 2 ванные ко…
€199,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Сан-Хавьер, Испания
2
2
91 м²
Современные новые апартаменты в Ла Манга, 2 спальни, 69 м2 - GRI115288 2 спальни, 1 ванная к…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос Алькасарес, Испания
2
2
78 м²
Современные апартаменты недалеко от моря в Лос-Алькасарес - ER114427 2 спальни, 2 ванные ком…
€179,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос Алькасарес, Испания
2
2
76 м²
Элитные новые апартаменты возле моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида - ER114426 2 спальни, 2 …
€179,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос Алькасарес, Испания
2
1
75 м²
Новые апартаменты в Лос-Алькасарес, к морю 380 м - ER7105 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€179,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос Алькасарес, Испания
2
2
79 м²
Новые апартаменты в Los Alcázares, 2 спальни, 79 м2 - ER7102 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
€159,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
3
2
108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is cent…
€329,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
3
2
98 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 98 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is centr…
€329,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
3
2
108 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6633 3 спальни, 2 в…
€299,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
3
2
98 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6632 3 спальни, 2 ванные ком…
€299,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
3
2
110 м²
Современные апартаменты рядом с морем в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - GU66…
€299,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
3
2
139 м²
€110,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
2
2
112 м²
€100,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
3
2
105 м²
€116,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
2
2
86 м²
€90,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
3
2
114 м²
€117,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
2
1
76 м²
€80,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Campo de Cartagena, Испания
2
2
97 м²
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
€339,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
€339,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
2
2
92 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€166,176
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
2
1
78 м²
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…
€195,290
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Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
3
2
102 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
2
2
75 м²
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…
€159,000
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания
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