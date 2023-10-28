Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Campo de Cartagena
  5. Квартиры

Квартиры в Campo de Cartagena, Испания

пентхаусы
3
двухкомнатные
13
трехкомнатные
17
Квартира В архив
Очистить
30 объектов найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Лос Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€194,250
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Современные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110250 3 спальни, 2 ванные комнат…
€196,000
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Комфортабельные апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида, Испания - TN1110249 3 спа…
€196,000
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельные апартаменты возле моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110051 3 спальни, 2 ванн…
€204,000
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Элитные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110050 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€192,000
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современные новые апартаменты рядом с морем в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида - TN111004…
€193,000
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, площадь 100 м2 - TN1110046 3 спальни, 2 ванные ко…
€199,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Современные новые апартаменты в Ла Манга, 2 спальни, 69 м2 - GRI115288 2 спальни, 1 ванная к…
€168,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные апартаменты недалеко от моря в Лос-Алькасарес - ER114427 2 спальни, 2 ванные ком…
€179,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Элитные новые апартаменты возле моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида - ER114426 2 спальни, 2 …
€179,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Новые апартаменты в Лос-Алькасарес, к морю 380 м - ER7105 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€179,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Новые апартаменты в Los Alcázares, 2 спальни, 79 м2 - ER7102 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
€159,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is cent…
€329,950
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 98 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is centr…
€329,950
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6633 3 спальни, 2 в…
€299,950
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6632 3 спальни, 2 ванные ком…
€299,950
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты рядом с морем в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - GU66…
€299,950
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Campo de Cartagena, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€110,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Campo de Cartagena, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€100,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Campo de Cartagena, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€116,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Campo de Cartagena, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€90,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Campo de Cartagena, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€117,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Campo de Cartagena, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Campo de Cartagena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€80,000
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с полем для гольфа в Campo de Cartagena, Испания
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Campo de Cartagena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€85,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, рядом с магазинами в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
€339,950
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, рядом с магазинами в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, рядом с магазинами
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
€339,950
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€166,176
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…
€195,290
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€190,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…
€159,000

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти