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Жильё в Кальпе, Испания

586 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 67 м²
€ 170,500
Отличная возможность! Идеальная квартира для проживания круглый год или в качестве арендной …
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3
€ 166,000
Представляем отличную квартиру в городе Кальпе. Квартира расположена на третьем этаже (в зда…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
€ 2,999,000
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 111,500
Продается квартира в центре Кальпе, недалеко от Меркадоны, рядом клиника, школа, магазины, к…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 180,000
Квартира находится в здании, которое было построено 15 лет назад. В квартире 3 спальни с дв…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€ 220,000
Отличная квартира на 1-ой линии в Кальпе, пляж Ареналь. Шикарный вид на море и гору Peñón d…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
€ 690,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневые …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€ 398,500
НОВЫЙ ПРОЕКТ В КАЛЬПЕ Эффектное здание с современным и авангардным дизайном, разработанное …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 319,000
Новый комплекс, расположенный в туристическом городке Кальпе, состоит из 3-х комнатных кварт…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 192,000
Квартира на первой линии пляжа Ла Фосса. Общая площадь 77 м² распределена в спальне, оборуд…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€ 185,000
Этот многоквартирный дом, построенный в 2009 году, является идеальным вариантом для жизни в …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
€ 690,000
Красивый пентхаус из 3-х спален, 3-х ванных комнат и 1 туалета, просторной гостиной и отдель…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€ 269,000
Великолепный пентхаус-дуплекс с 2 или 3 спальнями на первой линии пляжа Леванте, расположенн…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€ 1,700,000
Вилла на первой линии в Бениссе. Невероятный вид на море. Отремонтирована в 2004 году. Пл…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 418 м²
€ 2,375,000
Дом на первой линии моря в Бениссе
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 210,000
ПОНИЖЕННО!!!!! От € 235 000 до € 210 000 Современная квартира на второй, первой линии моря,…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 109,900
Закрытая урбанизация с собственным бассейном и теннисным кортом. Собственная парковка О…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 125,200
Великолепная квартира у пляжа в Кальпе с видом на море! Закрытая урбанизация с собственным …
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 144,900
Великолепная квартира в Кальпе на 1-ой линии с видом на море! Находится у самого лучшего пл…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 185,000
Квартира в Кальпе с видом на море, в закрытой урбанизации с собственным садом и бассейном, т…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 169,000
Отличная квартира в закрытой урбанизации с личной открытой террасой и видом на море в нескол…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 360,000
Продажа великолепного таунхауса в Мирадор-де-Бассетес. Он имеет частный бассейн и прекрасны…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€ 179,000
Великолепный двухуровневый таунхаус с захватывающим видом на горы. Он состоит из 176,20 м²,…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€ 329,000
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа …
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
€ 3,700,000
Эта великолепная, роскошная вилла на второй линии моря, в строительстве которой использовали…
Вилла 2 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
€ 3,200,000
Эта великолепная собственность разделена на три просторных этажа. На первом этаже находится…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
€ 1,700,000
Эта привлекательная современная вилла рядом с пляжем (400 м) в Кальпе предлагает прекрасный …
Вилла 6 спален в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 332 м²
€ 2,200,000
Современная вилла с прекрасным видом на море. В доме всего 6 спален и ванных комнат, распре…
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
€ 730,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневые …
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 330,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневые …
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