Купить пентхаус в Бенидорм, Испания

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35 объектов найдено
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Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
334 м²
€ 880,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
91 м²
16 Этаж
€ 250,000
Красивый пентхаус с видом на море в 500 метрах от бухты Алмадрава в БенидормеПентхаус распол…
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 257,250
Пентхаус расположен в центре Бенидорма, на Авенида де Рузафа. Недвижимость состоит из 134 к…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
185 м²
€ 795,000
Квартира с видом на остров Бенидорм, с тремя спальнями, двумя комнатами, отдельной кухней, 6…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
278 м²
€ 761,000
Апартаменты в Бенидорм
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
131 м²
19 Этаж
€ 250,000
Этот замечательный двухуровневый пентхаус располагается на 18 и 19 этажах выстного здания. М…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
297 м²
€ 1,250,000
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПЛЯЖА В БЕНИДОРМЕ И С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Расположен на 1-й линии Плайя Пони…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
138 м²
24 Этаж
€ 1,122,000
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат
214 м²
€ 2,650,000
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенидорме
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
316 м²
24/26 Этаж
€ 1,050,000
Не пропустите этот замечательный проект ультрасовременного нового жилого комплекса всего в 8…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
130 м²
2/3 Этаж
€ 1,080,000
Внимание! Элитный комплекс на испанском побережье! 2-я линия пляжа! 50 метров до моря! Это п…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
120 м²
5/5 Этаж
€ 295,000
Отремонтированная в 2019 году недвижимость с юго-восточной ориентацией полностью в вашем рас…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
119 м²
13/13 Этаж
€ 175,000
Прекрасная недвижимость совсем недавно полностью отремонтирована. Живописный спокойный район…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 265,000
Уникальная недвижимость с панорамными видами на Средиземное море! В нескольких минутах ходьб…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
335 м²
23 Этаж
€ 850,000
Эксклюзивный жилой комплекс с восхитительным дизайном - идеальное место, чтобы насладиться с…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
278 м²
23 Этаж
€ 1,250,000
Эксклюзивный жилой комплекс с восхитительным дизайном - идеальное место, чтобы насладиться с…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
85 м²
€ 350,000
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Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
279 м²
27/28 Этаж
€ 820,000
Респектабельный современный комплекс на побережье Коста Бланка! Колоссальный проект площадью…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
279 м²
27/28 Этаж
€ 761,000
Респектабельный современный комплекс на побережье Коста Бланка! Колоссальный проект площадью…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
382 м²
28/28 Этаж
€ 824,000
Респектабельный современный комплекс на побережье Коста Бланка! Колоссальный проект площадью…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
140 м²
6 Этаж
€ 450,000
Предлагаем солнечный пентхаус с восхитительным видом на море, пляж и Бенидорм! Пентхаус южно…
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
260 м²
39 Этаж
€ 500,000
Доступная цена, качественная внутренняя отделка, хорошо продуманная планировка, непосредстве…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 310,000
Замечательная квартира на верхнем этаже с прекрасным видом на весь залив Поньенте. Собственн…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 270,000
Предлагаем пентхаус в закрытом жилом комплексе у моря, в престижном районе Ла Кала.Здесь ест…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
200 м²
€ 1,040,000
Изумительный пентхаус с видом на море в Бенидорме!Пентхаус отремонтирован и находится в отли…
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
240 м²
€ 320,000
Предлагаем к продаже солнечный, двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на море, рядом с с…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
150 м²
15 Этаж
€ 300,000
Прекрасный двухуровневый пентхаус! Пентхаус на двух этажах, связанных красивой внутренней ле…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
150 м²
9 Этаж
€ 390,000
Предлагаем пентхаус с великолепным видом на море в 2-х минутах езды от Бенидорма!Пентхаус ча…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
230 м²
2/3 Этаж
€ 1,490,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
135 м²
28 Этаж
€ 233,500
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