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Купить таунхаус в Аликанте, Испания

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6 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 3
€ 1,290,000
Предлагаем великолепный угловой таунхаус на первой линии моря в Сан Хуан де Аликанте. Собств…
Таунхаус 3 спальнив Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 335 м²
€ 1,150,000
Первая линия! Эксклюзивный жилой район Аликанте.Красивый таунхаус расположен в чудесной част…
Таунхаус 3 спальнив Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Уникальное предложение❗ Бунгало рядом с полем для гольфа Кампо де Гольф!Бунгало в идеальном …
Таунхаус 3 спальнив Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 325,500
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Таунхаус 4 спальнив Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
6 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Жемчужина района Кабо де Лас Уэртас! Очаровательная урбанизация с бассейном для детей и взро…
Таунхаус 5 спаленв Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 270 м²
€ 560,000
Частный жилой двухквартирный дом в отличном районе Кабо де Лас Уэртас.Расположено жилье на п…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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