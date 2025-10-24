Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Аликанте
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Аликанте, Испания

Таунхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
14 двухквартирных домов на одну семью с 4 и 5 спальнями, с подвалом в подвале, на первом эта…
$1,33 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
$1,10 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Смежные виллы с 4 и 5 спальнями, расположенные в привилегированном жилом районе Vistahermosa…
$727,588
Оставить заявку
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Жилой комплекс из 9 таунхаусов в Кабо-де-лас-Уэртас, на территории которого великолепные сре…
$1,58 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти