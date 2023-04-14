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92 объекта найдено
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Бунгало
Аликанте, Испания
215 м²
€ 340,000
XX
Особняк 5 спален
Аликанте, Испания
13 Количество комнат
4 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
3 ванных комнат
336 м²
Количество этажей 4
€ 790,000
Продается новая вилла на первой линии - Albufereta Продается сказочная новая вилла с 336 …
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
13 Количество комнат
4 ванных комнат
646 м²
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается впечатляющая вилла с непревзойденным расположением Продается великолепная и впе…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат
2 ванных комнат
1 м²
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Великолепная возможность участка на городской земле с 2763,75 м ² на первой линии Мы…
Особняк 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
377 м²
Количество этажей 3
€ 425,000
Inmobiliaria Casamayor представляет это жилое здание на продажу, полное возможностей и в иде…
Шале 6 спален
Аликанте, Испания
20 Количество комнат
3 ванных комнат
257 м²
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается впечатляющее шале с непревзойденным расположением в Вистахермосе Продается вели…
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
155 м²
€ 535,000
Великолепная вилла на продажу в Rebolledo, гостиная-столовая с камином, оборудованная кухня …
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
180 м²
€ 750,000
Великолепная вилла расположена в одном из самых эксклюзивных районов Бенидорма. Эта уникальн…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат
550 м²
€ 2,140,000
Кабо-де-Лас-Уэртас Вилла современного стиля и дизайна в одном из лучших районов Кабо-де-л…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
450 м²
€ 3,300,000
Роскошная вилла нового поколения с прекрасным видом на пляж Сан-Хуан. Вилла будет исполнена …
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
93 м²
€ 169,000
Дом в районе Аликанте Эль Моралет, недалеко от Сан Висенте дель Распейг. Дом с 3 спальнями, …
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
350 м²
€ 730,000
Смежный дом в эксклюзивном районе Кала Пальмера, Кабо Уэртас, с частным бассейном и видом на…
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
281 м²
€ 590,000
Просторный и светлый дом площадью 270 квадратных метров с необыкновенным видом на море, в эк…
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
260 м²
€ 365,000
Дом на продажу в Аликанте / Alacant (Аликанте)Продается прекрасно ухоженный дом в Зона Голь…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
549 м²
€ 1,390,000
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.390.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
270 м²
€ 1,975,000
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.975.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
Дуплекс 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
80 м²
4 Этаж
€ 47,000
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
558 м²
Количество этажей 3
€ 1,590,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
549 м²
Количество этажей 3
€ 1,390,000
Шикарная вилла премиального класса с потрясающими видами на море в городе Аликанте в районе …
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
214 м²
€ 470,000
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
Вилла 8 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
431 м²
€ 880,000
Продаётся дом в Аликанте в районе Santa Faz. Общая площадь 431.00 м2, участок 2100 м2, дом 1…
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
4 ванных комнат
300 м²
€ 430,000
Продаётся дом в Аликанте в районе Campo de golf. Общая площадь 300.00 м2, дом 2002 года пост…
Дуплекс 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
78 м²
4 Этаж
€ 49,900
Двухуровневая квартира на продажу в Аликанте, в районе Вирхен-дель-Ремедио. Общая площадь кв…
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
574 м²
€ 990,000
Продаётся дом в Аликанте в районе Vistahermosa. Общая площадь 574.00 м2, участок 1392 м2, до…
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
242 м²
€ 465,000
Недавно построенный двухквартирный дом с 4 спальнями, 3 ванными комнатами, кухней открытого …
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
214 м²
€ 470,000
Недавно построенный двухквартирный дом с 4 спальнями, 3 ванными комнатами, кухней открытого …
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 295,000
Bungalow for sale in Playa San Juan, AlicanteThis bungalow has on the ground floor a large l…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
256 м²
€ 275,000
Вилла с ухоженным земельным участком, на котором растут лимоны, апельсины, мандарины, миндал…
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
310 м²
€ 313,000
Продаётся двух этажный дом в районе Аликанте Гольф. Двухквартирный дом с пятью спальнями, ра…
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
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