Купить недвижимость в Познанский повят, Польша

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146 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Koninko, Польша
117 м²
€ 204,916
Дом 3 спальни
Mrowino, Польша
75 м²
€ 120,146
Квартира 2 спальни
Glinka Duchowna, Польша
49 м²
€ 81,966
Я рекомендую предложение продать квартиру недавно созданному поместью TARASY KOSTRZYNA, расп…
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
39 м²
€ 71,613
Дамы и господа, вы вошли в поисках места для жизни или для инвестиций, поэтому вы столкнулис…
Дом 5 спален
Любонь, Польша
140 м²
€ 208,152
Я представляю на продажу дом на одну семью с площадью полезного действия 122,86 м2 и участок…
Квартира 4 спальни
Czerwonak, Польша
77 м²
€ 92,536
Я рекомендую на продажу 4-комнатную квартиру площадью 77,21 м2 с балконом и подвалом, распол…
Дом 6 спален
Pecna, Польша
249 м²
€ 275,882
Предлагая в процессе подготовки, я предлагаю отдельно стоящий дом с большим развитым садом н…
Дом 3 спальни
Lusowo, Польша
90 м²
€ 163,933
Я приглашаю вас на ( gm. Допиво ). В этом городе недалеко от Познани вас ждет оригинальное и…
Дом 4 спальни
Kiekrz, Польша
120 м²
€ 299,825
Продается бесплатно до общей площади 120м2. Несомненным преимуществом предложения является к…
Дом 4 спальни
Rumianek, Польша
130 м²
€ 172,345
ВНИЗ ЦЕНА!!!! Я рекомендую предложение 4 – мирного дома, расположенного в Румянко в коммуне …
Дом 5 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
150 м²
€ 183,346
Я рекомендую предложение 5-комнатного близнеца, расположенного в Тарнов Подгорный, на улице …
Квартира 3 спальни
Mosina, Польша
52 м²
€ 86,280
Доброе утро! Я рекомендую на продажу меблированную трехкомнатную квартиру с садом в Мосине в…
Дом 4 спальни
Borowiec, Польша
90 м²
€ 131,578
Я рад представить вам предложение продать комфортабельный, атмосферный дом с террасами. Хоро…
Квартира 3 спальни
Kleszczewo, Польша
61 м²
€ 105,478
Новая 3-комнатная квартира с кухней и балконом. Квартира будет закончена и готова к входу к …
Дом 4 спальни
Mosina, Польша
171 м²
€ 133,735
Продается отдельно стоящий дом в тихом и спокойном городе недалеко от Познани. Расположение:…
Квартира 3 спальни
Tulce, Польша
50 м²
€ 85,202
Продается трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе в Крушевнии, коммуна Сварзендз. ЦЕН…
Дом 10 спален
Czerwonak, Польша
270 м²
€ 248,056
Продается отдельно стоящий дом, идеально подходящий для частных кабинетов врачей / стоматоло…
Дом 4 спальни
Mrowino, Польша
90 м²
€ 172,345
Продается: комфортабельный двухквартирный дом площадью 90 м2, 4 комнаты, участок 251 м2 в Ро…
Квартира 3 спальни
Biedrusko, Польша
65 м²
€ 119,283
Я рекомендую предложение 3-комнатной квартиры, расположенной в Бидруско, на улице Войсова. М…
Дом 5 спален
Debogora, Польша
328 м²
€ 213,544
Я приглашаю вас увидеть дом в интересном месте – рядом с лесом, и в то же время менее чем в …
Квартира 2 спальни
Любонь, Польша
51 м²
€ 94,909
Я рад представить вам 2-комнатную квартиру, которую можно легко приспособить к 3 комнатам се…
Квартира 4 спальни
Bogucin, Польша
87 м²
€ 107,635
Я рекомендую к продаже 4-комнатную квартиру площадью 86,8 м2 с балконом и большим подвалом, …
Квартира 2 спальни
Bogucin, Польша
49 м²
€ 86,065
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже двухкомнатной квартиры площадью 49,42 …
Квартира 2 спальни
Batorowo, Польша
49 м²
€ 81,945
Я от всей души рекомендую предложение 2 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в пят…
Квартира 2 спальни
Любонь, Польша
53 м²
€ 101,164
Я рекомендую предложение 2 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в пятницу – люди. …
Дом 3 спальни
Dopiewo, Польша
80 м²
€ 58,024
Я рад представить вам просторный участок GDPR в лесистом Серославе площадью 400 м2 с домом 8…
Дом 4 спальни
Mosina, Польша
104 м²
€ 86,065
В подготовке. Я предлагаю на продажу дом в центре Мосины. Несколько десятков метров от рыноч…
Дом 4 спальни
Walerianowo, Польша
110 м²
€ 150,775
Я предлагаю на продажу половину близнеца для знакомства с озером в Лодзи недалеко от Стеншев…
Дом 8 спален
Czerwonak, Польша
620 м²
€ 1,054,779
Красивый, эксклюзивный дом площадью около 620м2 с зимним садом и бассейном. Яркие и просторн…
Дом 7 спален
Baranowo, Польша
305 м²
€ 429,245
Возможность принятия другой собственности в поселке Я приглашаю вас купить со вкусом обставл…
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Параметры недвижимости в Познанский повят, Польша
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