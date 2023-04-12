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Купить коттедж в Черногории

Котор
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Тиват
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Тиват, Черногория
Коттедж 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 376 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
Коттедж 2 спальнив Котор, Черногория
Коттедж 2 спальни
Котор, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 150,000
Каменный дом на первой линии рядом с морем. Он состоит из первого этажа, первого этажа и чер…

Параметры недвижимости в Черногории

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