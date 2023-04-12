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Купить таунхаус в Крит, Греция

Kissamos Municipality
10
Municipality of Kritsa
10
Агиа Марина
10
Кисамос
9
Municipality of Kalon Chorion
6
Айос-Николаос
6
Platanias Municipality
5
koinoteta brachasiou
4
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131 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 530,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 520,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 530,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 540,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 560,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 580,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 2 спальнив Piskopiano, Греция
Таунхаус 2 спальни
Piskopiano, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 199,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 …
Таунхаус 2 спальнив Maleme, Греция
Таунхаус 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 66 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 комнатыв Korfalonas, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Korfalonas, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнатыв Korfalonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Кисамос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 365,000
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Maleme, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Maleme, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недви…
Таунхаус 3 комнатыв Крица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв agios georgios, Греция
Таунхаус 3 комнаты
agios georgios, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объ…
Таунхаус 2 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Кисамос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнатыв Драмиа, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Драмиа, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнатыв Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальнив Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальняв Prina, Греция
Таунхаус 1 спальня
Prina, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 35,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 …
Таунхаус 4 комнатыв Daphnes, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Daphnes, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 комнатыв Мохос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Мохос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 79,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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