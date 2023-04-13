Купить коттедж в периферийная единица Ласити, Греция

Коттедж 3 спальни Municipality of Agios Ioannis, Греция 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3

€ 230,000

Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …