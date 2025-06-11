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Коттеджи в Vrachasi Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$125,632
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$314,080
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 288 м²
For sale stone detached house with a total area of ​​288 sq.m. for ground floor and basement…
$856,583
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Vrachasi Municipal Unit, Греция

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