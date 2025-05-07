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Коттеджи в Ierapetra Municipal Unit, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
$217,676
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Коттедж 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
$366,257
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$73,256
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$435,844
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
$215,481
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$554,618
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
$78,865
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 311 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$620,403
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Ierapetra Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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