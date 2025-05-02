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Коттеджи в Neapoli Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$88,954
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
$260,936
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$204,990
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
$159,214
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
$146,513
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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