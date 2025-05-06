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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Ласити, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
27
Agios Nikolaos Municipal Unit
19
Municipality of Ierapetra
9
Ierapetra Municipal Unit
8
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4 объекта найдено
Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
$1,25 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$435,844
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ласити, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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