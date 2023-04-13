Купить коттедж на Кипре

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Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 492,200
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
Коттедж 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 347,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 341,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 341,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 347,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 286,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 286,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 123 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 167,990
Представляем Твоему вниманию уникальный элитный проект который расположен на склоне горы &qu…
Коттедж 3 комнаты
Pissouri, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
Коттедж 6 комнат
demos mesa geitonias, Кипр
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 310 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
Коттедж 4 комнаты
Kolossi, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 166 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
Коттедж 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
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