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Жильё в Плюсский сельский Совет, Беларусь

дома
4
4 объекта найдено
Дом в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается дом с двумя участками по 25,0 соток (один участок - строительство и обслуживание ж…
$35,000
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Дом 6 комнат в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Расположен: на Браславских озерах ледникового периода (озеро Сунды впадает в сеть озер). …
$265,000
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Коттедж в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 407 м²
Роскошный коттедж у Браславских озёр ❤️ Обращаем ваше внимание на уникальное предложение - в…
$370,000
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Дом в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дом  в Национальном парке "Браславские озера".  В 700 метров от чистейшего озеро "…
$34,900
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Параметры недвижимости в Плюсский сельский Совет, Беларусь

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