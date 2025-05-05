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Жильё в Межанском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
В связи с выездом на ПМЖ, продается белорусская усадьба, на границе с Россией ( 20км), Невел…
$7,500
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Параметры недвижимости в Межанском сельском Совете, Беларусь

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