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Жильё в Болбасово, Беларусь

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Болбасово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Болбасово, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Продается 3 комнатная  квартира в г.п. Болбасово по адресу: ул.Юбилейная, д.339. Данный посё…
$16,500
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Квартира 2 комнаты в Болбасово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Болбасово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Agency contract number 559 from 2023-11-24
$16,000
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Квартира 1 комната в Болбасово, Беларусь
Квартира 1 комната
Болбасово, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
Продаётся однокомнатная квартира, расположенная на 5 этаже пятиэтажного дома по адресу: Орша…
$10,500
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