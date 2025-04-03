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Жильё в Браслав, Беларусь

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Браслав, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Браслав, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в двухквартирном блокированном доме в живописном г. Браслав на улице Сове…
$42,000
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Квартира 20 комнат в Браслав, Беларусь
Квартира 20 комнат
Браслав, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 100 м²
Санаторий на берегу о.Дривяты (Браславские озёра)! Участок 3 гектара! Санаторий не действующ…
$275,000
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Квартира 1 комната в Браслав, Беларусь
Квартира 1 комната
Браслав, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Дом расположен в живописном месте, обеспечивая сочетание уединённости и удобного доступа ко …
$57,990
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Дом в Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
Площадь 266 м²
Продается дом в городе Браславе на ул. Гагарина (первая береговая линия). Браславщина славит…
$85,000
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Квартира в Браслав, Беларусь
Квартира
Браслав, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается квартира в двухквартирном блокированном доме в живописном г. Браслав на улице Сове…
$42,000
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