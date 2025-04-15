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Жильё в Барань, Беларусь

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Продается  светлая двухкомнатная квартира по адресу: г.Барань, ул. Первомайская, д.16, на пе…
$16,000
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Квартира 2 комнаты в Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира по адресу: г. Барань, ул. Кордана, дом 9.Общая площадь квартиры - 43,…
$21,000
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Квартира 2 комнаты в Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/5
Продается двухкомнатная квартира по адресу г. Барань, ул. Сорокина д.4А на втором этаже пяти…
$15,500
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Квартира 3 комнаты в Барань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
Продаётся расширенная трёхкомнатная квартира по адресу: г. Барань, ул. Сорокина 15. Квартира…
$26,500
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