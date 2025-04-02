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Жильё в Крапивенский сельский Совет, Беларусь

дома
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4 объекта найдено
Дом в Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается дом по адресу Оршанский р-н, агрогородок Лариновка, ул. Первомайская ( 6 км. от г.…
$10,000
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Дом в Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается дом по адресу Оршанский р-н, агрогородок Лариновка, ул. Первомайская ( 6 км. от г.…
$35,000
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Квартира 1 комната в Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Продается 1 комнатная квартира с земельным участком по адресу: д.Загородная, ул.Молодежная, …
$7,500
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Дом в Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продаётся уютный дом  в живописном месте в Витебской области по адресу: Оршанский р-н, д.Ста…
$75,000
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Параметры недвижимости в Крапивенский сельский Совет, Беларусь

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