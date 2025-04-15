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Жильё в Бегомльском сельском Совете, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Замосточье, Беларусь
Дом
Замосточье, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается уютный дом в агрогородке Замосточье, Докшицкий район!   Ищете идеальное место для …
$20,900
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Коттедж в Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Продается жилой дом в живописном месте, введен в эксплуатацию в 2022 году.   Дом в два этажа…
$65,000
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Дом в Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Продается жилой дом в живописном месте, введен в эксплуатацию в 2022 году.   Дом в два этажа…
$65,000
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