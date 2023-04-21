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Беларусь
Гродненская область
Квартиры
Квартиры в Гродненской области, Беларусь
Волковыск
25
Сморгонь
16
Щучин
7
Жуковщинский сельский Совет
3
Берёзовка
2
Вертелишковский сельский Совет
2
Дятлово
2
Мосты
2
Новогрудок
2
Росский сельский Совет
2
Скидель
2
Белицкий сельский Совет
1
Гончарский сельский Совет
1
Кореличи
1
Обуховский сельский Совет
1
Переганцевский сельский Совет
1
Скидельский сельский Совет
1
Субочский сельский Совет
1
Третьяковский сельский Совет
1
Эйсмонтовский сельский Совет
1
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586 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
2/2 Этаж
€ 23,523
Прямая продажа собственником 2-х комнатной квартиры в историческом центре города (риелторы &…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
8/9 Этаж
€ 29,996
Продается светлая 1-комнатная квартира по ул. Кремко В. И., 27А. Квартира расположена на 8-о…
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
5/5 Этаж
€ 19,147
Продается большая недорогая двухкомнатная квартира «чешской» планировки в м-не &…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
62 м²
6/9 Этаж
€ 41,940
В продаже прекрасная, уютная, современная 2-комнатная квартира по адресу Огинского 23. Кварт…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
8/9 Этаж
€ 29,996
Продается светлая 1-комнатная квартира по ул. Кремко В. И., 27А. Квартира расположена на 8-о…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
3/10 Этаж
€ 66,101
В продаже красивая, уютная , современная трехкомнатная квартира по адресу ул. Калиновского 6…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
6/9 Этаж
€ 41,940
В продаже прекрасная, уютная, современная 2-комнатная квартира по адресу Огинского 23. Квар…
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
4/5 Этаж
€ 24,526
2-комнатная квартира с хорошим ремонтом в мкр. Корени Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56/4 …
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
24 м²
2/3 Этаж
€ 14,123
Продается 2-комнатная квартира в в историческом центре Гродно по ул. Буденного ! 2-ой этаж и…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
4/9 Этаж
€ 38,293
Продается квартира без внутренней отделки в новом доме в микрорайоне Грандичи-3. Дом частичн…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
3/9 Этаж
€ 66,557
Продаётся превосходная трёхкомнатная квартира на ул. Кремко, 13, готовая к проживанию. Кварт…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
29 м²
5/5 Этаж
€ 27,352
Продается 1-комнатная квартира на ул. Ожешко, д.49, окна квартиры и балкон выходят на ул. Ож…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
2/13 Этаж
€ 14,123
Продается 2-комнатная квартира в в историческом центре Гродно по ул. Буденного ! 2-ой этаж и…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
3/9 Этаж
€ 66,557
Продаётся превосходная трёхкомнатная квартира на ул. Кремко, 13, готовая к проживанию. Квар…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
5/5 Этаж
€ 27,352
Продается 1-комнатная квартира на ул. Ожешко, д.49, окна квартиры и балкон выходят на ул. Ож…
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 24,891
Продаётся двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: Сморгонь, ул. Советская, д.27А…
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
4 Количество комнат
83 м²
10/12 Этаж
€ 63,731
Продается отличная квартира с ремонтом в спальном районе "Новый Южный". Отличный в…
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3 Количество комнат
83 м²
10/12 Этаж
€ 63,731
Продается отличная квартира с ремонтом в спальном районе "Новый Южный". Отличный в…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1/2 Этаж
€ 21,882
В продаже 2-комн. квартира на ул. Краснопартизанской, 43, на 1 этаже 2-этажного дома, общая …
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
5/5 Этаж
€ 25,529
Продается светлая, уютная, двухкомнатная квартира в теплом, кирпичном доме. Общая площадь 42…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
27 м²
2/3 Этаж
€ 29,814
Продается однокомнатная квартира в историческом центре по ул. Ленина, дом 24, на 2 этаже/3 э…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
76 м²
5/19 Этаж
€ 72,939
Квартира в новых домах на улице Суворова. Современный ремонт. Шкафы для хранения вещей. Разд…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
3/9 Этаж
€ 36,470
Продается 2-комнатная квартира в микрорайоне Грандичи. Дом сдан 30.12.2022 года. Отличное ра…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
2/3 Этаж
€ 29,814
Продается однокомнатная квартира в историческом центре по ул. Ленина, дом 24, на 2 этаже/3 э…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
5/19 Этаж
€ 72,939
Квартира в новых домах на улице Суворова. Современный ремонт. Шкафы для хранения вещей. Разд…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
3/9 Этаж
€ 36,470
Продается 2-комнатная квартира в микрорайоне Грандичи. Дом сдан 30.12.2022 года. Отличное ра…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
68 м²
1/3 Этаж
€ 29,085
Уютная трехкомнатная квартира в Сморгони! Адрес: Сморгонь,, ул.Советская, д.47 - Кварт…
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
2/5 Этаж
€ 25,346
Трёхкомнатная квартира на ул. Кутузова. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 15. ❤️Прекрасная к…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
37 м²
2/2 Этаж
€ 12,764
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат
29 м²
1/5 Этаж
€ 13,585
Светлая 1-комн. квартира в хорошем районе города, готова к проживанию! - Общая площад…
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Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь
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