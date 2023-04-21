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Квартиры в Гродненской области, Беларусь

Волковыск
25
Сморгонь
16
Щучин
7
Жуковщинский сельский Совет
3
Берёзовка
2
Вертелишковский сельский Совет
2
Дятлово
2
Мосты
2
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586 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Гродно, Беларусь
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 2/2 Этаж
€ 23,523
Прямая продажа собственником 2-х комнатной квартиры в историческом центре города (риелторы &…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 8/9 Этаж
€ 29,996
Продается светлая 1-комнатная квартира по ул. Кремко В. И., 27А. Квартира расположена на 8-о…
Квартира 2 комнаты в Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 5/5 Этаж
€ 19,147
Продается большая недорогая двухкомнатная квартира «чешской» планировки в м-не &…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 6/9 Этаж
€ 41,940
В продаже прекрасная, уютная, современная 2-комнатная квартира по адресу Огинского 23. Кварт…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 8/9 Этаж
€ 29,996
Продается светлая 1-комнатная квартира по ул. Кремко В. И., 27А. Квартира расположена на 8-о…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/10 Этаж
€ 66,101
В продаже красивая, уютная , современная трехкомнатная квартира по адресу ул. Калиновского 6…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 6/9 Этаж
€ 41,940
В продаже прекрасная, уютная, современная 2-комнатная квартира по адресу Огинского 23. Квар…
Квартира 2 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 4/5 Этаж
€ 24,526
2-комнатная квартира с хорошим ремонтом в мкр. Корени Адрес: Сморгонь, ул.Заводская, д.56/4 …
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 24 м² 2/3 Этаж
€ 14,123
Продается 2-комнатная квартира в в историческом центре Гродно по ул. Буденного ! 2-ой этаж и…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 4/9 Этаж
€ 38,293
Продается квартира без внутренней отделки в новом доме в микрорайоне Грандичи-3. Дом частичн…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 3/9 Этаж
€ 66,557
Продаётся превосходная трёхкомнатная квартира на ул. Кремко, 13, готовая к проживанию. Кварт…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 5/5 Этаж
€ 27,352
Продается 1-комнатная квартира на ул. Ожешко, д.49, окна квартиры и балкон выходят на ул. Ож…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 2/13 Этаж
€ 14,123
Продается 2-комнатная квартира в в историческом центре Гродно по ул. Буденного ! 2-ой этаж и…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 3/9 Этаж
€ 66,557
Продаётся превосходная трёхкомнатная квартира на ул. Кремко, 13, готовая к проживанию. Квар…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 5/5 Этаж
€ 27,352
Продается 1-комнатная квартира на ул. Ожешко, д.49, окна квартиры и балкон выходят на ул. Ож…
Квартира 2 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 24,891
Продаётся двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес:  Сморгонь, ул. Советская, д.27А…
Квартира 4 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
4 Количество комнат 83 м² 10/12 Этаж
€ 63,731
Продается отличная квартира с ремонтом в спальном районе "Новый Южный". Отличный в…
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 10/12 Этаж
€ 63,731
Продается отличная квартира с ремонтом в спальном районе "Новый Южный". Отличный в…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/2 Этаж
€ 21,882
В продаже 2-комн. квартира на ул. Краснопартизанской, 43, на 1 этаже 2-этажного дома, общая …
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 5/5 Этаж
€ 25,529
Продается светлая, уютная, двухкомнатная квартира в теплом, кирпичном доме. Общая площадь 42…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 2/3 Этаж
€ 29,814
Продается однокомнатная квартира в историческом центре по ул. Ленина, дом 24, на 2 этаже/3 э…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 76 м² 5/19 Этаж
€ 72,939
Квартира в новых домах на улице Суворова. Современный ремонт. Шкафы для хранения вещей. Разд…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 3/9 Этаж
€ 36,470
Продается 2-комнатная квартира в микрорайоне Грандичи. Дом сдан 30.12.2022 года. Отличное ра…
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/3 Этаж
€ 29,814
Продается однокомнатная квартира в историческом центре по ул. Ленина, дом 24, на 2 этаже/3 э…
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 5/19 Этаж
€ 72,939
Квартира в новых домах на улице Суворова. Современный ремонт. Шкафы для хранения вещей. Разд…
Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/9 Этаж
€ 36,470
Продается 2-комнатная квартира в микрорайоне Грандичи. Дом сдан 30.12.2022 года. Отличное ра…
Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 29,085
Уютная трехкомнатная квартира в Сморгони! Адрес:  Сморгонь,, ул.Советская, д.47 - Кварт…
Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 25,346
Трёхкомнатная квартира на ул. Кутузова. Адрес: Сморгонь, ул. Кутузова, д. 15. ❤️Прекрасная к…
Квартира 2 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат 37 м² 2/2 Этаж
€ 12,764
Квартира 1 комната в Волковыск, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 1/5 Этаж
€ 13,585
  Светлая 1-комн. квартира в хорошем районе города, готова к проживанию! - Общая площад…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

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