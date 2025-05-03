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Квартиры с гаражом в Гродненской области, Беларусь

Гродно
117
Лида
70
Слоним
14
Сморгонь
10
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7 объектов найдено
Квартира в Гродно, Беларусь
Квартира
Гродно, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся половина дома в частном секторе в микрорайоне Девятовка-7.Продаётся половина дома …
$85,000
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Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом на участке с большими возможностями в центре в города. Участок подходит для ст…
$12,500
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается 2-х квартира в блокированном жилом доме, с отдельным входом и выделенной территори…
$36,500
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
В непосредственной близости от школы, садиков, продовольственных магазинов, аптек, почты, ба…
$39,000
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 103 м²
Половина дома представляет собой изолированную  4-х комнатную квартиру с совмещенным санузло…
$31,500
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Квартира в Поречский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается часть блокированного дома в аг.Поречье, ул.Зелёная. Всего в 35 км от Гродно (транс…
$33,000
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Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 48 м²
В продаже половина дома в статусе 3х комнатной квартиры по ул. Карбышева. Дом находится неда…
$14,500
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