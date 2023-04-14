Купить коттедж в Дзержинский район, Беларусь

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Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 153,819
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 110,388
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж "Шале" премиум-клас…
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 113,102
Дом д. Волковичи Дзержинского района, 15 минуть на авто от МКАД (17км). Остановка электрички…
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
191 м²
€ 125,770
Дом под чистовую отделку в д. Волковичи Дзержинского района, 17км от МКАД. Остановка электри…
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
356 м²
€ 225,300
Благоустроенный коттедж со стильным функциональным ремонтом, полностью укомплектован мебелью…
Коттедж
Боровской сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 190,012
Продается коттедж, готовый к проживанию. В непосредственной близости к лесу. В доме ос…
Коттедж
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
195 м²
€ 52,479
Продается добротный большой дом в д. Суходолы недалеко от Минска. Требуется чист…
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 71,390
Коттедж
Станьково, Беларусь
250 м²
€ 162,867
Атмосферный коттедж находится в Живописном месте – в центре д. Станьково, которы…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
339 м²
€ 117,536
Продается коттедж в г. Фаниполь в 10 минутах от Минска. Дом общей площадью 339,2 м2, го…
Коттедж
Негорелое, Беларусь
132 м²
€ 81,434
Продается современный коттедж из профилированного бруса, в блокированном доме, в …
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 67,861
Продаётся 2-х этажный дом в Дзержинском р-не. 23 км. от МКАД, СТ "Свитанок -Перхурово&q…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 80,076
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
144 м²
€ 61,528
Продается двухэтажный жилой дом в Дзержинске по ул. Первомайская. Общая площадь 14…
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 144,771
Продается коттедж со всеми коммуникациями д. Вицковщина, Минская обл., Дзержинский р-н, 20 к…
Коттедж
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
353 м²
€ 225,300
Очень выгодное предложение! Дом себестоимостью 450тысячуе. Продумано всё до мелочей – …
Коттедж
Плашево, Беларусь
202 м²
€ 125,770
Продается дом готовый для круглогодичного проживания. До Минска 15 минут. Отличное расположе…
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
233 м²
€ 90,301
Продается коттедж в городе Дзержинск, расположенный на тихой улице 1,5 км от центра. Огороже…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
227 м²
€ 135,723
Продаётся уникальный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в закрытом котт…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
172 м²
€ 87,767
Продается современный коттедж «ШАЛЕ» в Фаниполе. Дом находится в 15 км от МКАД п…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
291 м²
€ 104,054
Продается просторный коттедж в г. Фаниполь. В шаговой доступности магазин Евроопт и лес. Все…
Коттедж
Невеличи, Беларусь
174 м²
€ 108,578
Продается комфортабельный новый дом в д. Невеличи, Дзержинский р-н, Брестское направление. …
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
109 м²
€ 89,577
К продаже предлагается отличный дом в шикарном месте! Дом располагается на крайнем участке д…
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 58,813
Дом 2014 года постройки, площадью 105 кв/м, терраса 42 кв/м, фундамент блоки фбс глубина 2м,…
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
270 м²
€ 125,770
Продаётся усадьба в д. Пожежино в Дзержинском р-не в 48 км от МКАД, готовый бизнес с перспек…
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
181 м²
€ 71,481
Продается уютный коттедж в д. Багрицовщина , Станьковского с/с, Дзержинского района ( Брестс…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 96,816
Продается коттедж в Дзержинском районе ! д.Буда - коттеджная застройка! Участок …
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
189 м²
€ 72,385
Продается новый дом с ремонтом в отличном месте! д.Клочки 45 км от МКАД по трассе М1 и 1,5 к…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
700 м²
€ 131,199
Виртуальный тур смотреть тут!!! Коттедж в Фаниполе. Под отделку. Внутри оштукатурен. Все ком…
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