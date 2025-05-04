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Коттеджи с гаражом в Дзержинском районе, Беларусь

Демидовичский сельский Совет
7
Путчинский сельский Совет
3
Негорельский сельский Совет
4
Фанипольский сельский Совет
4
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9 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Дзержинск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Большой, красивый коттедж в тихом, зеленом районе Дзержинска, в доме имеется 2 входа.  Респе…
$179,900
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Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
Площадь 196 м²
В этом коттедже жизнь превращается в праздник! Камин в доме дарит теплоту и уют зимними вече…
$185,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся современный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттеджном посёлке "Пер…
$117,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Просторный современный дом в живописном месте ❤️ Уютный и светлый дом полностью готовый к жи…
$169,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 321 м²
Общая площадь застройки земельного участка 321 м2, под основным строением 249 м2, площадь по…
$225,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается просторный и светлый дом с восхитительным видом на бескрайние поля и лес в 18 км о…
$75,000
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Коттедж в Черниковщина, Беларусь
Коттедж
Черниковщина, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается коттедж в агрогородке Черниковщина, 25 км до кольцевой дороги. Двухуровневый котте…
$75,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 318 м²
Радикальное снижение цены!  Конструктивной особенностью (см. план этажей) объекта является н…
$64,000
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Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

с садом
с бассейном
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