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Коттеджи с садом в Дзержинском районе, Беларусь

Негорельский сельский Совет
4
Путчинский сельский Совет
3
Демидовичский сельский Совет
7
Фанипольский сельский Совет
4
Коттедж Удалить
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6 объектов найдено
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коттедж в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Готовая усадьба в д. Пожежино в Дзержинском р-не в 48 км от МКАД, готовый бизнес с перспекти…
$124,900
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Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
Площадь 196 м²
В этом коттедже жизнь превращается в праздник! Камин в доме дарит теплоту и уют зимними вече…
$185,000
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Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Уютный жилой дом,построен для себя из хороших качественн…
$78,000
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Коттедж в Добринёво, Беларусь
Коттедж
Добринёво, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом у реки: простор, уют и природа рядом Дом введен в эксплуатацию и готов к  отделке. Уже в…
$111,000
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Коттедж в Негорелое, Беларусь
Коттедж
Негорелое, Беларусь
Площадь 132 м²
Современный коттедж из профилированного бруса, в блокированном доме,  в 42 км. от Минска по …
$77,500
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Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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