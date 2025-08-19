Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
4
8 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 5
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА   200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная а…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Прушкув, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/7
Прусков о. "Новый город Прусков" - площадь Механики - на продажу уникальная, современно зако…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/2
Финишированные дома ждут новых владельцев. ЭЛЕГАНТНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ В ЗЕЛЕНОМ НЕЙГБОРХОДЕ. Ум…
$380,391
AdriastarAdriastar
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Милянувек, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Милянувек, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира с 2019 года в Милановке.Квартира площадью 80,6 м2 расположе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Gluchow, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 3 СЕГМЕНТА - 5 мин от Гроеца, недалеко от Варшавы ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ - мы…
$142,073
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Gluchow, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
ПРИВЕТСТВУЕМ - мы начинаем строительство поместья всего с тремя квартирами - два уровня, сад…
$142,073
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
200 метров до станции PKP Grochów Современная и минималистичная архитектура Квартиры с…
Цена по запросу
