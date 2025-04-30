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Квартиры с гаражом в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
2050
gmina Piaseczno
25
Марки
19
Радзымин
18
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46 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 5
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 3
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Пентхаус 4 комнаты в Варшава, Польша
Пентхаус 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 27/54
Наивысший Апартаментовец в Европе, Złota 44 - новая икона Варшавы Злота 44, уникальный ап…
$2,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 25
Crowd Real Estate рада представить эту элегантную квартиру, расположенную в роскошном здании…
$564,683
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 5
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
85 квартир будут построены в районе Влохи. Преимуществом является, прежде всего, расположени…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Агентство недвижимости GoESTE представляет: На продажу: просторная и комфортная 4-комнатн…
$357,719
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Пентхаус 4 комнаты в Варшава, Польша
Пентхаус 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 30/54
Наивысший Апартаментовец в Европе - Złota 44 - новая икона Варшавы Злота 44, уникальный а…
$2,45 млн
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 25
Crowd Real Estate рада представить эту элегантную квартиру, расположенную в роскошном здании…
$888,853
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Пентхаус 6 комнат в Варшава, Польша
Пентхаус 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
Уникальный пентхаус на Мокотове! Продается двухуровневая квартира площадью 500 м2, распол…
$4,35 млн
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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Закрыть
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости GoESTE представляет: На продажу 2-комнатная квартира площадью 44 м…
$173,431
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Типы недвижимости в Мазовецком воеводстве

пентхаусы
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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

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