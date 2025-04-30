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Квартиры с садом в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
2050
gmina Piaseczno
25
Марки
19
Радзымин
18
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости GoESTE представляет: На продажу 2-комнатная квартира площадью 44 м…
$173,431
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Gluchow, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
ПРИВЕТСТВУЕМ - мы начинаем строительство поместья всего с тремя квартирами - два уровня, сад…
$142,073
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Типы недвижимости в Мазовецком воеводстве

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

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