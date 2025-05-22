Вилла Готовая вилла в Кирении. Рассрочка платежа на 84 месяца

Вилла 3+1 с великолепным видом на горы и море на продажу в Кирения Караоланолу !

Вы нашли дом своей мечты! Эта уникальная Вилла в окружении природы и моря ждет вас в Караоланолу , одном из популярных регионов Кирения . Эта совершенно новая Вилла с тремя спальнями, готовая к заселению немедленно, предлагает одновременно комфорт и элегантность.

Особенности виллы:

- Великолепный вид - насладитесь умиротворяющими моментами на больших террасах с видом на горы и море.

- Совершенно новая вилла, готовая к заселению, соответствующая последним тенденциям строительства и дизайна.

- Простор и комфорт: 3 просторные спальни, просторная гостиная, современная кухня и стильные ванные комнаты.

- Турецкий титул (право собственности)- недвижимость с высокой инвестиционной стоимостью, которую вы можете купить с уверенностью.

- *юЦентральное расположение: всего в нескольких минутах от центра Кирения , магазинов, ресторанов и пляжей.

- Рядом с морем: наслаждайтесь пляжным наслаждением в полной мере всего в 200 метрах.

- Вариант с бассейном: есть возможность повысить свой комфорт заказ дополнительно частный бассейн .

- Большие балконы и терраса: 1 большая терраса на крыше и 2 больших балкона на 2 этаже.

- Площадка для барбекю: встроенное барбекю на открытой террасе-крыше

Детали:

- Площадь: 265 кв. м

- Количество комнат: 3 спальни, 1 гостиная.

- Ванные: 2 современные ванные комнаты.

- Туалет: 3 туалета

- Кухня: Полностью оборудованная современная кухня открытой планировки.

- Сад: Частный ландшафтный сад.

- Парковка: Частная парковка.

Данная вилла это тихое и спокойное жилое пространство, переплетенное с природой. И в то же время надежная инвестиция, которая будет расти в цене, благодаря своему удачному расположению.

- Удобная транспортная доступность: недалеко от центра города и основных дорог.

Эта Вилла, расположенная в одном из самых красивых мест Кирения Караоланолу , предлагает вам и вашим близким жизнь, полную роскоши и комфорта.

ПЛАН ОПЛАТЫ: уникальная возможность рассрочки на готовую виллу!

60% первоначальный взнос и оставшиеся 40% на 84 месяца без 0 процентов!

Цена: 368.500 и 385.500 фунтов стерлингов (варьируется от расположения виллы)

Бассейн по желанию за доп. плату 35.000 фунтов стерлингов