Вилла Готовая вилла в Кирении. Рассрочка платежа на 84 месяца

Вилла 3+1 с великолепным видом на горы и море на продажу в Кирения Караоланолу !
Вы нашли дом своей мечты! Эта уникальная Вилла в окружении природы и моря ждет вас в Караоланолу , одном из популярных регионов Кирения . Эта совершенно новая Вилла с тремя спальнями, готовая к заселению немедленно, предлагает одновременно комфорт и элегантность.
Особенности виллы:
- Великолепный вид - насладитесь умиротворяющими моментами на больших террасах с видом на горы и море.
- Совершенно новая вилла, готовая к заселению, соответствующая последним тенденциям строительства и дизайна.
- Простор и комфорт: 3 просторные спальни, просторная гостиная, современная кухня и стильные ванные комнаты.
- Турецкий титул (право собственности)- недвижимость с высокой инвестиционной стоимостью, которую вы можете купить с уверенностью.
- *юЦентральное расположение: всего в нескольких минутах от центра Кирения , магазинов, ресторанов и пляжей.
- Рядом с морем: наслаждайтесь пляжным наслаждением в полной мере всего в 200 метрах.
- Вариант с бассейном: есть возможность повысить свой комфорт заказ дополнительно частный бассейн .
- Большие балконы и терраса: 1 большая терраса на крыше и 2 больших балкона на 2 этаже.
- Площадка для барбекю: встроенное барбекю на открытой террасе-крыше
Детали:
- Площадь: 265 кв. м
- Количество комнат: 3 спальни, 1 гостиная.
- Ванные: 2 современные ванные комнаты.
- Туалет: 3 туалета
- Кухня: Полностью оборудованная современная кухня открытой планировки.
- Сад: Частный ландшафтный сад.
- Парковка: Частная парковка.
Данная вилла это тихое и спокойное жилое пространство, переплетенное с природой. И в то же время надежная инвестиция, которая будет расти в цене, благодаря своему удачному расположению.
- Удобная транспортная доступность: недалеко от центра города и основных дорог.
Эта Вилла, расположенная в одном из самых красивых мест Кирения Караоланолу , предлагает вам и вашим близким жизнь, полную роскоши и комфорта.
ПЛАН ОПЛАТЫ: уникальная возможность рассрочки на готовую виллу!
60% первоначальный взнос и оставшиеся 40% на 84 месяца без 0 процентов!
Цена: 368.500 и 385.500 фунтов стерлингов (варьируется от расположения виллы)
Бассейн по желанию за доп. плату 35.000 фунтов стерлингов