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Квартиры с террасой в Lefke District, Северный Кипр

Lefke Belediyesi
125
Газивера
79
Лефка
42
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Роскошный курорт у моря на Северном Кипре Это масштабный жилой и гостиничный проект, реал…
$202,330
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Агентство
Address-Estate Cyprus
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Типы недвижимости в Lefke District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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