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Квартиры с бассейном в Lefke District, Северный Кипр

Lefke Belediyesi
151
Газивера
103
Лефка
39
Газивера
19
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11 объектов найдено
Квартира в Газивера, Северный Кипр
Квартира
Газивера, Северный Кипр
Площадь 37 м²
Жилой комплекс — это жилье, обеспечивающее современные стандарты комфорта и превосходства в …
$132,047
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
Представляем студию с видом на море в новом жилом комплексе Газиверен. Студия имеет общую пл…
Цена по запросу
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Квартира в Перистеронари, Северный Кипр
Квартира
Перистеронари, Северный Кипр
Площадь 42 м²
Добро пожаловать в элегантный комплекс в городе Лефке, в прекрасном районе Гюзельюрт, где ро…
$101,333
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Новый масштабный жилой комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Газиверен…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Внимание! Старт продаж квартир в новом жилом комплексе с инфраструктурой отеля 5* в Газивере…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
Мечтаете о рае на земле? Представляем грандиозный проект на первой береговой линии в Газивер…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Lefke Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefke Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс расположен в  Эренкей. Комплекс состоит из 10 2-х этажных блоков, строи…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем проект жилого комплекса в районе Газиверен. Проект включает 3 блока с инфрастру…
Цена по запросу
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Квартира в Газивера, Северный Кипр
Квартира
Газивера, Северный Кипр
Площадь 30 м²
Добро пожаловать в роскошный курортный комплекс, расположенный в прекрасном районе Газиверен…
$89,753
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Квартира в Газивера, Северный Кипр
Квартира
Газивера, Северный Кипр
Площадь 30 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Газив…
$91,133
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса, расположенный всего в 50 метрах от Средиземного …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Lefke District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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